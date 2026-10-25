Доллар обновил исторический максимум, евро приблизился к рекорду: что происходит с курсом

Национальный банк Украины установил на понедельник, 26 октября, официальный курс доллара на уровне 45,2021 грн. Американская валюта подорожала на 15,11 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем, а гривна обновила исторический минимум по отношению к доллару.

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Предыдущий рекорд по официальному курсу зафиксировали 14 октября, когда доллар стоил 45,0802 грн. Новый показатель превысил его примерно на 12 копеек.

В то же время на межбанковском рынке доллар торгуется дороже официального курса. 23 октября по состоянию на 15:00 курс составлял 45,38 грн. на покупку и 45,42 грн. на продажу, не говоря об обменных пунктах, где курс в недилюб доходил до 45,60 грн. Это свидетельствует, что фактические рыночные котировки уже превышают отметку в 45,2 грн за доллар.

Евро тоже подорожал. На 26 октября НБУ установил его официальный курс на уровне 50,5766 грн — на 14,16 коп. больше, чем в предыдущий банковский день.

Хотя курс евро не обновил исторического максимума, он находится вблизи рекордных значений. Поэтому говорить о новом рекорде европейской валюты пока нельзя.

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Как изменился курс с начала года

С начала 2026 года официальный курс гривны к доллару ослаб примерно на 6,7%. Для сравнения, за весь 2025 год понижение составило 0,8%.

23 октября справочный курс гривны к доллару, который рассчитывает НБУ на 12:00, также обновил исторический минимум — 45,1604 грн за доллар.

Официальный курс НБУ используется для определенных законодательством расчетов и бухгалтерского учета. Он не обязывает банки продавать или покупать валюту именно по этой цене: наличные и межбанковские котировки могут отличаться.

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