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25 октября 2026, 16:50 Читати українською

Доллар обновил исторический максимум, евро приблизился к рекорду: что происходит с курсом

Национальный банк Украины установил на понедельник, 26 октября, официальный курс доллара на уровне 45,2021 грн. Американская валюта подорожала на 15,11 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем, а гривна обновила исторический минимум по отношению к доллару.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 26 октября, официальный курс доллара на уровне 45,2021 грн.
Доллар превысил исторический максимум
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Предыдущий рекорд по официальному курсу зафиксировали 14 октября, когда доллар стоил 45,0802 грн. Новый показатель превысил его примерно на 12 копеек.

В то же время на межбанковском рынке доллар торгуется дороже официального курса. 23 октября по состоянию на 15:00 курс составлял 45,38 грн. на покупку и 45,42 грн. на продажу, не говоря об обменных пунктах, где курс в недилюб доходил до 45,60 грн. Это свидетельствует, что фактические рыночные котировки уже превышают отметку в 45,2 грн за доллар.

Евро тоже подорожал. На 26 октября НБУ установил его официальный курс на уровне 50,5766 грн — на 14,16 коп. больше, чем в предыдущий банковский день.

Хотя курс евро не обновил исторического максимума, он находится вблизи рекордных значений. Поэтому говорить о новом рекорде европейской валюты пока нельзя.

Читайте также: Производители повышают цены, несмотря на удешевление зерна: что может подорожать в Украине в октябре-декабре

Как изменился курс с начала года

С начала 2026 года официальный курс гривны к доллару ослаб примерно на 6,7%. Для сравнения, за весь 2025 год понижение составило 0,8%.

23 октября справочный курс гривны к доллару, который рассчитывает НБУ на 12:00, также обновил исторический минимум — 45,1604 грн за доллар.

Официальный курс НБУ используется для определенных законодательством расчетов и бухгалтерского учета. Он не обязывает банки продавать или покупать валюту именно по этой цене: наличные и межбанковские котировки могут отличаться.

Как мы писали: Доллар и евро заканчивают неделю ростом на межбанке

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
25 октября 2026, 17:11
#
Тому що НБУ зовсім не робив інтервенцій цього тижня, тому і курс піднявся на 1 відсоток. Економіка зростає, потреба в валюті знижується.
+
+96
BatonUA
BatonUA
25 октября 2026, 17:39
#
Якби НБУ не робив тиждень інтервенцій, то курс не вліз би в жодну строку
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0
Romanenkas17
Romanenkas17
25 октября 2026, 19:34
#
Так, коломойша сказав що вже був-би 150 гривень за долар, і це тільки без паніки. А панічна скупка населенням перед виїздом з дурдому дожене курс до 200−300 гривень)).
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0
nitrous2000
nitrous2000
25 октября 2026, 20:02
#
Русняві боти люблять казочки нести)
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 октября 2026, 20:22
#
Romanenkas17

Якби Беня не сидів у СІЗО, а пив каву на березі Женевского озера,
то й мова про курс долара США була б зовсім іншою, але Беня
сидить в СІЗО, а курс НБУ на завтра становить 45,2021 грн/$
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 октября 2026, 18:21
#
Хоча курс євро не оновив історичного максимуму,
він перебуває поблизу рекордних значень.

Казки для лохів.
Курс НБУ евро:
22.01.2026 = 50,6669 грн/€
24.08.2026 = 52,2492 грн/€ (максимальний в 2026)
26.10.2026 = 50,5766 грн/€
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