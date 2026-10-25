Где в ЕС самые дорогие продукты, а где самые дешевые: сколько стоит одинаковая корзина во Франции, Германии и Румынии

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 октября 2026, 10:45 Читати українською

Где в ЕС самые дорогие продукты, а где самые дешевые: сколько стоит одинаковая корзина во Франции, Германии и Румынии

По данным Eurostat, среднестатистическая семья ЕС тратит на продукты и безалкогольные напитки 13,6 процента своего бюджета. Однако разница может быть значительной. Как сообщает Euronews, самые дорогие продукты в ЕС — в Люксембурге, Дании и других странах Северной Европы, а самые дешевые — в Румынии.

По данным Eurostat, среднестатистическая семья ЕС тратит на продукты и безалкогольные напитки 13,6 процента своего бюджета.
Как различаются цены на продукты в Европе
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По данным индекса стоимости жизни Numbeo за середину 2026 года, проанализированных Euronews Business, средний уровень цен на продукты в ЕС взяли за 100 пунктов. В Люксембурге индекс составил 134,9, в Дании — 128,4, Финляндии — 119,7, Швеции — 116,6. Среди крупных экономик Европы самые высокие цены зафиксировали во Франции — на 27,5% выше среднего уровня ЕС.

Самой дешевой страной Евросоюза по этому индексу стала Румыния — 66,7 пункта, то есть примерно на треть ниже среднего показателя. Испания также была ниже среднего уровня — 89,7 пункта. В Германии же индекс составил 111,6, Италии — 110,2.

Как сравнивали цены

Для дополнительного сравнения издание подытожило стоимость 18 продуктов из категории «Рынки» по ценам, собранным в октябре 2026 года. Каждый товар был учтён по одному разу, без взвешивания по объему потребления. Сигареты не включали.

Средняя стоимость такого набора в ЕС составила 69,84 евро. Во Франции корзина стоила 87,40 евро, Италии — 80 евро, Германии — 75,20 евро, Испании — 63 евро. Среди стран ЕС с самой низкой стоимостью корзины были Румыния — 45,90 евро и Польша — 49,60 евро.

Это сравнение показывает номинальные цены, но не учитывает разницу в зарплатах и покупательной способности. Поэтому более дешевая корзина не обязательно доступна для местных жителей.

Почему продукты отличаются в цене

На стоимость пищи влияют зарплаты работников, аренда торговых площадей, налоги, расходы на энергию, топливо и транспортировку, производительность сельского хозяйства и структура розничной торговли.

По словам экспертов, которых цитирует Euronews, особенно важны остаются затраты на труд и энергию. Более дорогое топливо увеличивает затраты на работу сельскохозяйственной техники, переработку и доставку продуктов в магазины. Кроме того, замедление инфляции не означает, что цены начинают падать: они могут продолжать расти, но медленнее.

Читайте также: Сколько нужно зарабатывать в Германии в 2026 году, чтобы относиться к среднему классу

А что с ценами на овощи

По отдельным категориям продуктов рейтинг отличается. По данным Eurostat за 2025 год, среди стран ЕС самые дорогие овощи были в Дании, а самые дешевые — в Румынии. Румыния также имела самый низкий уровень цен на фрукты и орехи, тогда как Франция была самой дорогой в этой категории.

Официальный расчет Eurostat за 2025 год также определил Люксембург как самую дорогую страну ЕС по продуктам в целом: цены там были примерно на 23% выше среднего уровня Союза. В Румынии они были примерно на 21% ниже. Эти цифры несколько отличаются от индекса Numbeo, поскольку источники используют разные данные и методики.

Следовательно, сравнивая стоимость продуктов в Европе важно учитывать не только ценники в магазинах, но и доходы населения. Именно соотношение цен и зарплат лучше показывает, насколько доступно питание в конкретной стране.

Как мы писали: Где лучше жить и работать за границей: рейтинг Global Relocation Index

Добавить как предпочтительный источник в Google
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
neverice
neverice
25 октября 2026, 11:45
#
Україна, доречі, також є в цьому списку. В самому низу, з індексом 52,2. Як це не дивно, але це означає, що ціна цих 18 продуктів з індексу у нас практично вдвічі нижча за середню по ЄС і більш як втричі нижча за Норвегію, Швейцарію. Відносно ж Польщі розрив невеликий — у них 70 пунктів, у нас 52 (десь 30%). Що говорить про доволі правдоподібний рейтинг.
Що цікаво, в графіку з власне цінами ми не влізли, закінчується він на Молдові. І якщо придивитись — там навіть список продуктів є, по якому індекс будували.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 35 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами