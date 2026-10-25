Где в ЕС самые дорогие продукты, а где самые дешевые: сколько стоит одинаковая корзина во Франции, Германии и Румынии

По данным Eurostat, среднестатистическая семья ЕС тратит на продукты и безалкогольные напитки 13,6 процента своего бюджета. Однако разница может быть значительной. Как сообщает Euronews , самые дорогие продукты в ЕС — в Люксембурге, Дании и других странах Северной Европы, а самые дешевые — в Румынии.

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По данным индекса стоимости жизни Numbeo за середину 2026 года, проанализированных Euronews Business, средний уровень цен на продукты в ЕС взяли за 100 пунктов. В Люксембурге индекс составил 134,9, в Дании — 128,4, Финляндии — 119,7, Швеции — 116,6. Среди крупных экономик Европы самые высокие цены зафиксировали во Франции — на 27,5% выше среднего уровня ЕС.

Самой дешевой страной Евросоюза по этому индексу стала Румыния — 66,7 пункта, то есть примерно на треть ниже среднего показателя. Испания также была ниже среднего уровня — 89,7 пункта. В Германии же индекс составил 111,6, Италии — 110,2.

Как сравнивали цены

Для дополнительного сравнения издание подытожило стоимость 18 продуктов из категории «Рынки» по ценам, собранным в октябре 2026 года. Каждый товар был учтён по одному разу, без взвешивания по объему потребления. Сигареты не включали.

Средняя стоимость такого набора в ЕС составила 69,84 евро. Во Франции корзина стоила 87,40 евро, Италии — 80 евро, Германии — 75,20 евро, Испании — 63 евро. Среди стран ЕС с самой низкой стоимостью корзины были Румыния — 45,90 евро и Польша — 49,60 евро.

Это сравнение показывает номинальные цены, но не учитывает разницу в зарплатах и покупательной способности. Поэтому более дешевая корзина не обязательно доступна для местных жителей.

Почему продукты отличаются в цене

На стоимость пищи влияют зарплаты работников, аренда торговых площадей, налоги, расходы на энергию, топливо и транспортировку, производительность сельского хозяйства и структура розничной торговли.

По словам экспертов, которых цитирует Euronews, особенно важны остаются затраты на труд и энергию. Более дорогое топливо увеличивает затраты на работу сельскохозяйственной техники, переработку и доставку продуктов в магазины. Кроме того, замедление инфляции не означает, что цены начинают падать: они могут продолжать расти, но медленнее.

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А что с ценами на овощи

По отдельным категориям продуктов рейтинг отличается. По данным Eurostat за 2025 год, среди стран ЕС самые дорогие овощи были в Дании, а самые дешевые — в Румынии. Румыния также имела самый низкий уровень цен на фрукты и орехи, тогда как Франция была самой дорогой в этой категории.

Официальный расчет Eurostat за 2025 год также определил Люксембург как самую дорогую страну ЕС по продуктам в целом: цены там были примерно на 23% выше среднего уровня Союза. В Румынии они были примерно на 21% ниже. Эти цифры несколько отличаются от индекса Numbeo, поскольку источники используют разные данные и методики.

Следовательно, сравнивая стоимость продуктов в Европе важно учитывать не только ценники в магазинах, но и доходы населения. Именно соотношение цен и зарплат лучше показывает, насколько доступно питание в конкретной стране.

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