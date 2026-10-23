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23 октября 2026, 18:18 Читати українською

Правительство пересматривает бронирование перед зимой: еще больше подробностей

Кабинет Министров Украины планирует изменить правила бронирования военнообязанных работников предприятий энергетики и оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Вместо возможности бронирования 100% персонала для этих секторов предусмотрена квота на уровне 95%. Об этом пишет Forbes Украина со ссылкой на главу правительства Сегия Корецкого.

Кабинет Министров Украины планирует изменить правила бронирования военнообязанных работников предприятий энергетики и оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Еще больше подробностей бронирования
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Что изменится в правилах бронирования

Обновленный проект предусматривает несколько ключевых положений:

  • 95% работников могут бронировать предприятия топливно-энергетического комплекса и ОПК.

  • 100% бронирование будет возможно по отдельному согласованию через Координационный центр.

  • 50% — базовая квота для остальных критически важных предприятий.

  • Координационный центр будет играть совещательную роль, а окончательные решения будут оставаться за соответствующими центральными органами исполнительной власти.

  • Действующие статусы критически важных предприятий должны сохраниться.

С обновленного проекта также убрали норму, которая предусматривала изменение базы для расчета квоты из-за неучета работников, уже имеющих отсрочку по другим основаниям.

По состоянию на 23 октября окончательный текст постановления еще не обнародован на сайте правительства, поэтому детали необходимо сверять с принятым документом.

Почему правительство пересматривает бронирование

Вопрос возник из-за беспокойства властей относительно злоупотреблений системой бронирования. Премьер-министр Сергей Корецкий заявлял, что отдельные предприятия могут искусственно увеличивать штат, чтобы получить отсрочки для работников, фактически не выполняющих критически важных задач.

По его словам, ежемесячно бронирование и отсрочки получают десятки тысяч человек, а количество таких случаев растет. Правительство стремится сосредоточить прежде всего на предприятиях, которые непосредственно обеспечивают обороноспособность страны и работу критической инфраструктуры.

В то же время, бизнес предупреждал, что резкое сокращение квот может привести к нехватке специалистов в производстве вооружения, энергетике и коммунальной сфере. Особо остро этот вопрос стоит накануне отопительного сезона и на фоне российских атак на энергетические объекты.

Союз украинских предпринимателей призывал правительство не усиливать ограничения без предварительных консультаций с компаниями и оценки возможных последствий.

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Сколько украинцев уже имеют бронирование

По данным, ранее приводившим Министерство экономики, по состоянию на конец сентября 2026 года в Украине было забронировано около 1,4 млн человек.

Возможность бронировать до 100% военнообязанных работников для отдельных предприятий ОПК и энергетики ввели в 2024 году, а затем расширили на другие категории критически важных предприятий.

Теперь правительство пытается найти баланс между потребностью пополнения войск и необходимостью сохранить персонал, без которого не могут работать оборонные производства и критическая инфраструктура.

Как мы писали: КМУ не отменит постановление о бронировании: Корецкий назвал, кого новые правила не коснутся

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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TAN72
TAN72
23 октября 2026, 19:16
#
Почему, почему?На убой некого посылать
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