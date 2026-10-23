Brent достигла максимума более чем за пять месяцев после новых атак хуситов

Нефть Brent подорожала более чем на 1% и превысила $114 за баррель после новой серии атак йеменских хуситов на объекты в Саудовской Аравии, в том числе нефтеперерабатывающий завод в Янбу. Американская нефть WTI также выросла в цене — на 1,3%, до $100,7 за баррель. Об этом 23 октября пишет Forbes España.

Атаки хуситов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии привели к росту цен на нефть. ФОТО: Pexels

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Brent превысила $114 за баррель

Перед открытием европейских фондовых бирж котировки Brent, эталонной марки нефти для европейского рынка, поднялись более чем на 1%. Цена превысила $114 за баррель — самый высокий уровень более чем за пять месяцев.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 1,3% — до $100,7 за баррель.

Хуситы заявили об ударах по объектам Саудовской Аравии

Йеменские хуситы подтвердили серию атак на важные объекты Саудовской Аравии. Среди целей были штаб-квартира Министерства обороны в Эр-Рияде, международные аэропорты Даммама и Абхи, а также нефтеперерабатывающий завод в Янбу на побережье Красного моря.

Спикер вооруженных сил хуситов Яхья Сари сообщил о четырех военных операциях в течение последних 48 часов с использованием баллистических ракет и беспилотников.

По его словам, после удара по международному аэропорту Даммама было возбуждено воздушное сообщение. Атака на нефтеперерабатывающий завод в Янбу, как утверждает спикер, вызвала пожар.

Саудовская коалиция сообщила о перехвате ракет и дронов

В ночь на пятницу коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате двух беспилотников в южном регионе страны и ракеты, запущенной в направлении Эр-Рияда. Спикер коалиции Турки аль-Малики сообщил, что все три цели были уничтожены.

Атаки происходят на фоне обострения конфликта в Йемене. Хуситы уже несколько недель усиливают удары ракетами и беспилотниками по саудовской инфраструктуре в ответ на поддержку международной коалицией военных операций йеменского правительства, признанного международным сообществом.

В начале октября правительство Йемена объявило масштабное наступление, целью которого является возвращение территорий, захваченных повстанцами.

Трамп обвинил Иран во влиянии на цены на нефть

На нефтяной рынок также оказывает влияние война США и Израиля против Ирана. Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в умышленном повышении цен на нефть в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на 3 ноября.

По словам Трампа, Иран якобы прибегает к провокациям, в частности распространяет сообщения о фальшивых атаках и минах. Американский президент также заявил, что благодаря действиям США через Ормузский пролив сейчас проходит больше нефти, чем до начала конфликта.

В то же время, по данным Kpler, которые приводит Bloomberg, потоки сырой нефти и конденсата из Персидского залива за неделю, завершившуюся 18 октября, достигли 24,6 млн баррелей в сутки. Несмотря на это, средний объем поставок за октябрь остается ниже уровня войны, а перевозки характеризуются значительными колебаниями.

Трамп также обвинил иранские власти в убийствах протестующих и заявил, что не позволит Ирану получить ядерное оружие. США и Израиль называют недопущение появления такого оружия в Иране одной из главных целей войны. Тегеран утверждает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.

Напомним

По оценке экспертов Tickmill, после колебаний нефть Brent снова подорожала и достигла новых максимумов. Рост напряжения вернул в цену военную премию. Ранее котировки опускались ниже отметки 100 из-за увеличения фактических поставок с Ближнего Востока.

По оценке МЭА, экспорт сырой нефти из стран Залива в сентябре вырос на 4,4 млн баррелей в сутки, до 13,9 млн. Снизились опасения по поводу немедленного дефицита сырья, что способствовало снижению котировок.

Заявления Трампа о продуктивных переговорах с Ираном и отсутствии намерения атаковать страну до ноябрьских промежуточных выборов ослабили опасения дальнейшей эскалации конфликта.