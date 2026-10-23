Бизнес на нашей безопасности: почему Вашингтон играет в поддавки с москвой

Т неделю назад мы в Украинском институте будущего выпустили отчет «США как переменная безопасности Украины». Подсчитали все шаги администрации Трампа за 21 месяц. Получилось 33, которые ослабляли Украину, и только 13, которые усиливали.

Прямых доказательств союза Трампа с Москвой я там не нашел, так и написал. Но вы же знаете, что, чтобы понять, что происходит, нужно ответить на вопрос: «Кому что выгодно?». Важно смотреть не на официальные заявления, а на то, кто с кем и что подписывает.

Начнем с нас. Ни одного нового пакета оружия со складов Пентагона за 21 месяц. Kiel Institute подсчитывает падение военной помощи США в 2025 году на 99%. Американское оружие нам теперь покупают европейцы через PURL.

Интересный нюанс: из $4,8 млрд, перечисленных союзниками, $2,5 млрд пошли на пополнение складов самого Пентагона.

А в октябре за одну неделю нам ограничили Starshield, пригрозили отключить разведку за удары по НПЗ и посоветовали «выбрать нового президента».

Первое и второе в Вашингтоне отрицают. Но что это за совпадение?

Путин за то же время получил красную дорожку на Аляске. А 16 октября Трамп указом заблокировал санкции закона Грэма, который сам подписал месяцем ранее. Сенат голосовал за него 86 голосами против 11.

Теперь — деньги

За четыре дня до инаугурации структура шейха Тахнуна, советника по национальной безопасности ОАЭ, тихо купила 49% криптокомпании семьи Трампа. За $500 млн. Из них $187 млн получили структуры семьи Трампа, $31 млн — семьи Уиткоффа. Того самого Уиткоффа, который ведет переговоры с Путиным.

Белый дом говорит: конфликта интересов здесь нет. Черт возьми, только представьте, если бы мы прочитали что-то подобное об Украине. Кстати, запомните шейха. Он еще пригодится.

Лукойл. Зарубежные активы — месторождения, НПЗ, около 2000 АЗС — под санкциями США с октября 2025 года. Продать их не удается. Но… 5 сентября Путин лично предлагает Уиткоффу и Кушнеру «завершить» эту сделку, чтобы показать, что россияне и американцы «могут вести бизнес вместе». Об этом пишет NYT.

Кто в консорциуме покупателей? Тодд Боэли, который дал $2 млн на политические проекты Трампа. Фонд шейха Тахнуна (да, того самого), один из крупнейших инвесторов фирмы Кушнера. И катарские братья Аль-Хайят, которые помогали финансировать албанский отель Кушнера.

Санкции сбивают цену актива, «правильный» покупатель берет его дешево, затем санкции снимают. По данным Reuters, именно снятие санкций после продажи Кушнер и обсуждал с Дмитриевым.

С дизелем еще проще. 9 октября, после звонка Путину, Минфин США разрешает ввозить российское топливо до апреля 2027 года. Наша делегация в тот же день сидит во Флориде с Уиткоффом и Кушнером. Для американцев это почти не снизит цены, россии даст десятки миллионов долларов в месяц. Экономический эффект нулевой, но есть другие.

Важнее другое: до выборов в Конгресс оставалось 25 дней. Республиканец Тиллис говорит, что президент, похоже, не выполняет закон. Еще 12 сенаторов от обеих партий назвали сделку «предательством наших союзников».

Где граница доказательств? То, что Трамп лично зарабатывает на Лукойле или дизеле, публично не доказано. Сделка еще не закрыта. Но сама конструкция такова: переговоры с Путиным ведут не дипломаты, а бизнесмены — зять президента и друг, чьи сыновья являются партнерами его семьи. Шейх, который заплатил этим семьям $218 млн, находится среди покупателей российских активов. И эти же люди решают, давить на Москву или нет.

«Продал» ли Трамп Украину? Союз с Москвой никто не доказал. Но мы видим: нами торгуют за столом, за которым сидят бизнес-партнеры его семьи. И нас туда не зовут.

В их понимании мы этакая безвольная «тушка на базаре»…

Что делать нам?

Начну с хорошего. Россия выдыхается. Дефицит ее бюджета за 9 месяцев — 5,2 трлн руб., на полтора триллиона больше, чем в прошлом году.

Наши удары по НПЗ сократили экспорт российского дизеля с ~3 млн т в месяц до ~325 тыс. т.

Теперь парадокс, который удивляет. Наша оборонка может производить оружия на $50 млрд в год. Государство заказывает на $16,5 млрд. Две трети мощностей простаивают, потому что нет денег.

Кто даст деньги вместо США? Прежде всего Европа. Кредит Е С на €90 млрд, из них €60 млрд на оборону, и на эти деньги можно покупать даже американские PAC-3. Плюс €210 млрд замороженных российских активов, за которые сейчас снова борются Швеция, Нидерланды, Испания и Польша.

Страны Залива уже подписали с нами 10-летние соглашения о дронах, потому что наши ребята учат их сбивать шахеды.

Турция полезна в конкретных вопросах: Черное море, совместное производство, восстановление.

Нужно начать диалог с Китаем. Если они будут видеть свои интересы в Украине, у них будет гораздо меньше мотивации поддерживать россию. Да и заокеанские партнеры увидят, что свет клином на них не сошелся.

С критически важными материалами мы почему-то вцепились в США, будто покупатель один. А ЕС уже включил графит Балаховки в свои стратегические проекты, Япония присматривается к титану, капитал Залива зашел в литий. Раздайте 5−7 проектов разным партнерам, и с Трампом разговор пойдет по-другому;

Мы должны стать «Ежом, который зарабатывает»:

держим линию и делаем войну дорогой: дроны-перехватчики (реактивных шахедов уже 3 200 в месяц);

удары по логистике и нефти;

ПВО из нескольких источников, 300 ракет Patriot от европейцев в обмен на наше место в очереди;

европейскими деньгами загружаем свои заводы, а не чужие;

с США работаем через соглашения и Конгресс, где есть двухпартийное большинство за давление на россию;

партнеров должно быть много, но доминирующего — ни одного;

и никакого признания оккупации и выхода из Донбасса;

перемирие по линии фронта — только с гарантиями на бумаге;

Ну и дома: экономическая свобода, честная мобилизация, прозрачная оборонка. Потому что каждый наш скандал партнеры читают раньше нас.

Мы слишком долго ждали, что кто-то придет и спасет. Всё, взрослеем. Не придет. Но страна, которая сама производит большую часть своего оружия и учит Залив сбивать шахеды, уже имеет свои карты. Даже если в Овальном кабинете до сих пор считают иначе.

Вот бы нам еще научиться объединяться вокруг общего видения будущего и вместе его создавать — тогда не было бы в будущем более сильной страны в мире!