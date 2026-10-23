130 ФЛП для одного бизнеса: как компания скрыла часть доходов и недоплатила 23,5 млн грн налогов

Компания использовала 130 подконтрольных ФЛП, чтобы оформлять часть продаж и платить меньше налогов. По данным детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ), в 2024—2025 годах предприниматели формально продавали товары от собственного имени, но не имели самостоятельности в выборе продукции. Из-за этой схемы государственный бюджет недополучил более 23,5 млн грн налогов.

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Как работала схема

В 2024—2025 годах общество продавало продукцию через собственную сеть магазинов, но часть доходов оформляло на 130 подконтрольных ФЛП.

Компания продавала предпринимателям мясную продукцию и сопутствующие товары по ценам на 5−30% ниже конечных цен продаж. Затем ФЛП реализовывали товары покупателям от собственного имени. В итоге часть доходов учитывалась как выручка бизнесменов, а не общества, что позволяло компании уменьшать налоговые обязательства.

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По данным БЭБ, ФЛП были независимы только формально: они не вели самостоятельной хозяйственной деятельности и не определяли, какую продукцию закупать и продавать. Детективы считают, что предприниматели использовались для искусственного распределения доходов одного бизнеса.

Сумму неуплаченных налогов — более 23,5 млн грн — подтвердила судебная экономическая экспертиза.

Главному бухгалтеру общества сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования ущерб возместили полностью. После этого материалы уголовного производства направили в суд с ходатайством об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности по ч. 4 ст. 212 У К Украины . Решение о ходатайстве должно принять суд. Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора.

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