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23 октября 2026, 11:42 Читати українською

Смелянский поздравил новый наблюдательный совет «Укрпочты»: кто отныне будет контролировать деятельность компании

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский прокомментировал назначение нового состава наблюдательного совета компании и заявил, что руководство предприятия не влияло на отбор кандидатов. По его словам, имена новых членов совета топ-менеджмент компании узнал только после подписания соответствующего решения Кабинета Министров.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский прокомментировал назначение нового состава наблюдательного совета компании и заявил, что руководство предприятия не влияло на отбор кандидатов.
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По его словам, кандидатов выбирали комитет по назначениям правительства и независимый рекрутер, работу которого профинансировал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

В то же время, руководитель «Укрпочты» отметил, что компания не будет комментировать опыт и кандидатуры новых членов совета, поскольку эти вопросы относятся к полномочиям государства как акционера. Он выразил надежду, что новый состав усилит корпоративное управление предприятия. Начать работу с советом компания готова по завершении необходимых процедур.

Смелянский также отметил, что за десять лет его руководство «Укрпочта», по его оценке, оставалось примером прозрачного корпоративного управления.

Кто вошел в наблюдательный совет «Укрпочты»

В состав совета вошли:

  • Юрате Станисаускиене — ранее четыре года возглавляла совет директоров литовского национального почтового оператора Lietuvos paštas.

  • Олег Тимкив — директор по развитию бизнеса аудиторской компании «Моор Стивенс». По словам Смилянского, он встречался с Тимкивым во время его работы в PwC, но это было примерно семь-восемь лет назад.

  • Нил Генри Эшворт — независимый член наблюдательного совета.

  • Арту Хьялмар Алекси Холлмерус — независимый член наблюдательного совета.

  • Евгений Дубогрыз — заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины, представитель государства.

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Как проходил отбор


Отбор независимых членов начался весной 2026 года. В конце марта был объявлен конкурс, а документы от кандидатов принимали до 24 апреля. ЕБРР поддержал процедуру, профинансировав привлечение рекрутера для поиска и отбора претендентов.

Назначение нового состава должно обновить систему надзорного контроля над государственным почтовым оператором. В то же время, практические результаты работы совета можно будет оценить после начала его полноценной деятельности.

Как мы писали: «Укрпочта» запустила оплату посылок в приложении

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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