Смелянский поздравил новый наблюдательный совет «Укрпочты»: кто отныне будет контролировать деятельность компании

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский прокомментировал назначение нового состава наблюдательного совета компании и заявил, что руководство предприятия не влияло на отбор кандидатов. По его словам, имена новых членов совета топ-менеджмент компании узнал только после подписания соответствующего решения Кабинета Министров.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По его словам, кандидатов выбирали комитет по назначениям правительства и независимый рекрутер, работу которого профинансировал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

В то же время, руководитель «Укрпочты» отметил, что компания не будет комментировать опыт и кандидатуры новых членов совета, поскольку эти вопросы относятся к полномочиям государства как акционера. Он выразил надежду, что новый состав усилит корпоративное управление предприятия. Начать работу с советом компания готова по завершении необходимых процедур.

Смелянский также отметил, что за десять лет его руководство «Укрпочта», по его оценке, оставалось примером прозрачного корпоративного управления.

Кто вошел в наблюдательный совет «Укрпочты»

В состав совета вошли:

Юрате Станисаускиене — ранее четыре года возглавляла совет директоров литовского национального почтового оператора Lietuvos paštas.

Олег Тимкив — директор по развитию бизнеса аудиторской компании «Моор Стивенс». По словам Смилянского, он встречался с Тимкивым во время его работы в PwC, но это было примерно семь-восемь лет назад.

Нил Генри Эшворт — независимый член наблюдательного совета.

Арту Хьялмар Алекси Холлмерус — независимый член наблюдательного совета.

Евгений Дубогрыз — заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины, представитель государства.

Читайте также: Укрпочта запустила Маркет самого нужного — с бесплатной доставкой



Как проходил отбор



Отбор независимых членов начался весной 2026 года. В конце марта был объявлен конкурс, а документы от кандидатов принимали до 24 апреля. ЕБРР поддержал процедуру, профинансировав привлечение рекрутера для поиска и отбора претендентов.

Назначение нового состава должно обновить систему надзорного контроля над государственным почтовым оператором. В то же время, практические результаты работы совета можно будет оценить после начала его полноценной деятельности.

Как мы писали: «Укрпочта» запустила оплату посылок в приложении