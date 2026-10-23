Украина готовит новые условия концессии порта «Ольвия» в Николаеве. Из-за войны инвестор не может полноценно реализовать проект, поэтому стороны планируют пересмотреть условия сотрудничества. В частности, речь идет о финансовых обязательствах инвестора и возможности продолжить приостановку концессии после 24 февраля 2027 года.
Украина готовит новые условия концессии порта «Ольвия»: что изменится
О подготовке изменений в концессионный договор сообщил заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Анатолий Тименко после встречи с директором QTerminals Olvia Русланом Олейником.
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По словам Тименко, полномасштабная война оказала существенное влияние на работу портов и возможности инвесторов выполнять свои обязательства. Поэтому правительство и компания ищут решения, которые помогут сохранить партнерство и вернуться к реализации проекта.
Стороны готовят дополнительное соглашение к концессионному договору, а также соответствующее решение правительства. В начале ноября планируется провести заседание рабочей группы, чтобы согласовать дальнейшие шаги.
Отдельно стороны рассматривают возможность продлить приостановку концессии после 24 февраля 2027 года. При обсуждении учитывают военное положение и время, необходимое для возобновления работы порта.
Тименко подчеркнул, что задача правительства — сохранить сотрудничество с инвестором и найти решения, которые позволят продолжить реализацию инфраструктурного проекта, несмотря на последствия войны.
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