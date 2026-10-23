Крупнейший суверенный фонд мира потерял почти $30 млрд за квартал из-за роста ставок

Норвежский государственный пенсионный фонд, крупнейший суверенный фонд мира, по итогам третьего квартала 2026 года понес инвестиционный ущерб в размере 278 млрд норвежских крон — около $29,7 млрд. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на результаты управляющего активами фонда Norges Bank Investment Management (NBIM).

Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Главной причиной стало падение стоимости облигаций на фоне роста процентных ставок.

Общая доходность инвестиций фонда в июле-сентябре составила минус 0,5%. Больше всего просели вложения в облигации: их доходность была отрицательной и составляла минус 3,5%. Инвестиции в акции, напротив, принесли 0,5%.

Почему фонд потерял деньги



В третьем квартале на мировых рынках облигаций произошла распродажа. Доходность государственных долговых бумаг росла на фоне опасений по поводу увеличения государственного долга США и стран ЕС, а также усиления инфляционного давления.

На этом фоне центральные банки, включая Федеральную резервную систему США и Европейский центральный банк, повышали ключевые ставки.

Рост рыночных ставок обычно снижает цену уже выпущенных облигаций: новые бумаги предлагают более привлекательную доходность, поэтому старые становятся менее выгодными для инвесторов.

Облигации составили 25,8% портфеля норвежского фонда в конце сентября, причем около 70% этих вложений приходилось на государственные долговые бумаги.

Какие активы принесли прибыль

Несмотря на потери на рынке облигаций, результаты фонда отличались в зависимости от класса активов и отрасли.

Лучше всего среди секторов акций показали себя энергетические компании. В то же время, коммунальные предприятия и компании недвижимости, чувствительные к изменению процентных ставок, продемонстрировали более слабые результаты.

Инвестиции фонда в непубличную недвижимость принесли 0,4%, а в инфраструктуру возобновляемой энергетики — 7,5%.



Читайте также: Норвежский пенсионный фонд вложил $1,2 млрд в SpaceX Маска



Сколько активов имеет фонд

На конец сентября стоимость активов Norges Bank Investment Management составила 22,014 трлн. норвежских крон, или около €2,09 трлн. Из них 72,1% приходилось на акции, 25,8% — на облигации, остальные — на недвижимость и инфраструктуру возобновляемой энергетики.

С учетом валютных колебаний и поступлений средств общая стоимость фонда за квартал сократилась на 670 млрд крон, или примерно 63,6 млрд евро. Это падение общей стоимости активов, а не только инвестиционный убыток: на показатель также повлияли изменения валютных курсов и движение средств.

Негативный результат за третий квартал сменил картину после сильного первого полугодия, когда фонд получил значительную прибыль благодаря, в частности, росту технологических компаний в Азии.

Как мы писали: Норвежский фонд на €2 трлн может возобновить инвестиции в производителей ядерного оружия, поскольку угрозы россии изменяют правила

