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23 октября 2026, 10:55 Читати українською

Крупнейший суверенный фонд мира потерял почти $30 млрд за квартал из-за роста ставок

Норвежский государственный пенсионный фонд, крупнейший суверенный фонд мира, по итогам третьего квартала 2026 года понес инвестиционный ущерб в размере 278 млрд норвежских крон — около $29,7 млрд. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на результаты управляющего активами фонда Norges Bank Investment Management (NBIM).

Норвежский государственный пенсионный фонд, крупнейший суверенный фонд мира, по итогам третьего квартала 2026 года понес инвестиционный ущерб в размере 278 млрд норвежских крон — около $29,7 млрд.
NBIM потерял $30 млрд за квартал
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Главной причиной стало падение стоимости облигаций на фоне роста процентных ставок.

Общая доходность инвестиций фонда в июле-сентябре составила минус 0,5%. Больше всего просели вложения в облигации: их доходность была отрицательной и составляла минус 3,5%. Инвестиции в акции, напротив, принесли 0,5%.

Почему фонд потерял деньги


В третьем квартале на мировых рынках облигаций произошла распродажа. Доходность государственных долговых бумаг росла на фоне опасений по поводу увеличения государственного долга США и стран ЕС, а также усиления инфляционного давления.

На этом фоне центральные банки, включая Федеральную резервную систему США и Европейский центральный банк, повышали ключевые ставки.

Рост рыночных ставок обычно снижает цену уже выпущенных облигаций: новые бумаги предлагают более привлекательную доходность, поэтому старые становятся менее выгодными для инвесторов.

Облигации составили 25,8% портфеля норвежского фонда в конце сентября, причем около 70% этих вложений приходилось на государственные долговые бумаги.

Какие активы принесли прибыль

Несмотря на потери на рынке облигаций, результаты фонда отличались в зависимости от класса активов и отрасли.

Лучше всего среди секторов акций показали себя энергетические компании. В то же время, коммунальные предприятия и компании недвижимости, чувствительные к изменению процентных ставок, продемонстрировали более слабые результаты.

Инвестиции фонда в непубличную недвижимость принесли 0,4%, а в инфраструктуру возобновляемой энергетики — 7,5%.


Читайте также: Норвежский пенсионный фонд вложил $1,2 млрд в SpaceX Маска


Сколько активов имеет фонд

На конец сентября стоимость активов Norges Bank Investment Management составила 22,014 трлн. норвежских крон, или около €2,09 трлн. Из них 72,1% приходилось на акции, 25,8% — на облигации, остальные — на недвижимость и инфраструктуру возобновляемой энергетики.

С учетом валютных колебаний и поступлений средств общая стоимость фонда за квартал сократилась на 670 млрд крон, или примерно 63,6 млрд евро. Это падение общей стоимости активов, а не только инвестиционный убыток: на показатель также повлияли изменения валютных курсов и движение средств.

Негативный результат за третий квартал сменил картину после сильного первого полугодия, когда фонд получил значительную прибыль благодаря, в частности, росту технологических компаний в Азии.

Как мы писали: Норвежский фонд на €2 трлн может возобновить инвестиции в производителей ядерного оружия, поскольку угрозы россии изменяют правила

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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