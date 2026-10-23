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23 октября 2026, 9:59 Читати українською

Украина изменит правила налогообложения электроэнергии для интеграции с ЕС: что предлагают

Кабинет Министров одобрил законопроект, изменяющий правила уплаты НДС и акциза на электроэнергию. Изменения должны приблизить законодательство Украины к нормам Евросоюза и подготовить рынки электроэнергии к объединению. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Кабинет Министров одобрил законопроект, изменяющий правила уплаты НДС и акциза на электроэнергию.
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По данным Министерства финансов, первое возможное окно для объединения украинского и европейского рынка электроэнергии (market coupling) определено на I квартал 2029 года.

Как изменят уплату НДС

Законопроект предусматривает, что место снабжения электроэнергией для целей НДС будет определяться по месту ее потребления.

Для операций с так называемыми налогооблагаемыми дилерами введут механизм обратного начисления НДС. Это означает, что налоговые обязательства будут начисляться не продавцом, а покупателем. Для таких участников рынка также планируется создать отдельный реестр.

Кроме того, документ предусматривает освобождение импорта электроэнергии от НДС.

Каким будет акциз на электроэнергию

Законопроект предлагает установить ставку акцизного налога на уровне 2,8 евро за МВт·час. Документ также определяет правила налогообложения поставок и конечного потребления электроэнергии, а также порядок исчисления и уплаты налога.

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Зачем нужны изменения

По информации Минфина, законопроект был разработан для согласования украинских налоговых правил с законодательством ЕС и содействия объединению рынков электроэнергии. Его принятие является одним из ключевых условий получения Украиной макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Для введения новых правил его должна принять Верховная Рада. Новые правила планируется ввести с 1 января 2029 года.

Как мы писали: Платеж за электроэнергию: какой тариф будет действовать с 1 ноября


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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
23 октября 2026, 12:08
#
Ну ясно, піднімуть тарифи і скажуть «це ж європка вимагає».
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