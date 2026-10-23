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23 октября 2026, 9:12 Читати українською

Пшеница падает восьмую неделю подряд — такого не было с 1997 года: что изменило настроения трейдеров

Как сообщает Bloomberg, фьючерсы на пшеницу демонстрируют самую длинную серию недельного понижения с 1997 года. На рынок оказывают давление слабый спрос на американское зерно, ожидание значительного предложения от нового урожая и уменьшение геополитической надбавки в ценах на фоне дипломатических усилий по завершению войны России против Украины.

Как сообщает Bloomberg, фьючерсы на пшеницу демонстрируют самую длинную серию недельного понижения с 1997 года.
Фьючерсы на пшеницу падают
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Одним из факторов падения стало то, что трейдеры все меньше закладывают в стоимость пшеницы риски перебоев со снабжением Черного моря. Ранее угрозы экспорта из Украины и России поддерживали цены, однако рынок постепенно приспосабливается к изменениям логистики и ищет альтернативные источники поставок.

Дополнительное давление создает слабый спрос на пшеницу. Покупатели могут выбирать зерно из других стран, в частности, когда оно конкурентнее по цене. На фоне ожиданий большого предложения от нового урожая в США это усиливает давление на фьючерсные котировки.

Читайте также: Перевозка зерна из дунайских портов осложнилась: судовладельцы настаивают на более высоких ставках

Остановка войны уже близка?


Еще один фактор — дипломатические контакты по завершению войны. Перспектива снижения напряженности может ослаблять опасения трейдеров по поводу перебоев с поставкой зерна из Черноморского региона. В то же время, сама ситуация с безопасностью и экспортом остается неопределенной.

Следовательно, нынешнее снижение отражает изменение настроений на мировом рынке: участники торгов все больше учитывают достаточность предложения и реальный спрос, а не только военные риски. В то же время, продолжительные перебои с экспортом или ухудшение погодных условий могут снова изменить ценовую динамику.

Как мы писали: Польша ввела новое ограничение для зерна из Украины: кто пострадает больше всего

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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