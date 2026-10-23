Производители повышают цены, несмотря на удешевление зерна: что может подорожать в Украине в октябре-декабре

В сентябре 2026 года цены производителей промышленной продукции в Украине снизились на 2,8% по сравнению с августом, однако в годовом исчислении выросли на 38,4%. Больше всего за месяц подорожало производство сахара, напитков, фармацевтической продукции, резиновых и пластмассовых изделий, а также хлеба и муки. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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По его данным, в сентябре цены на производство сахара выросли на 11,3% по сравнению с предыдущим месяцем. На динамику в частности влияло повышение мировых цен.

В производстве фармацевтической продукции цены увеличились на 2,1%, резиновых и пластмассовых изделий — на 2%. Среди причин аналитик назвал российские удары по фармацевтическим предприятиям и складам, а также удорожание сырья и логистики.

Производство напитков за месяц подорожало на 2,4%. Шевчишин увязал это, в частности, с ударом по предприятию Coca-Cola. Цены производителей хлеба, хлебобулочных изделий и муки выросли на 1,7%, несмотря на снижение цен на зерно.

Инфляция будет расти в дальнейшем



По оценке аналитика, четыре из пяти названных категорий будут непосредственно влиять на потребительскую инфляцию. Подорожание может постепенно сказаться на конечных ценах покупателей в октябре-декабре 2026 года.

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Таким образом, несмотря на месячное снижение общего индекса цен производителей, в ряде отраслей сохраняется давление на себестоимость продукции. Часть этого роста может со временем перейти в цены товаров для потребителей.



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