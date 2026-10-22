Государство должно банкам 8,8 млрд грн по программе «5-7-9%»: предпринимателей просят платить больше

Украинские предприниматели, получившие кредиты по государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9%», сообщают, что банки предлагают им самостоятельно платить часть процентов, которую должно компенсировать государство. Причина — задержки бюджетных выплат. Об этом пишет Forbes .

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О проблеме сообщили предприниматели, получившие письма от банков с предложением временно покрывать разницу между льготной и полной кредитной ставкой. Некоторых заемщиков также предупреждали о возможных последствиях кредитной истории.

Как задержки влияют на предпринимателей

Одна из предпринимателей, взявшая в ПриватБанке кредит на 560 тыс. грн для приобретения оборудования, узнала в октябре, что государство не компенсирует банку проценты по его кредиту с марта.

По словам заемщицы, банк предложил ей самостоятельно оплатить накопившуюся сумму, пообещав вернуть деньги после поступления государственной компенсации. Если же она не оплатит эти средства, это, как отмечалось в письме, может повлиять на ее кредитную историю.

По подсчетам предпринимателя, в случае уплаты всей суммы процентов фактическая кредитная нагрузка вырастет с льготных 7% до 20,8% годовых. Дополнительные расходы могут составить около 100 тыс. грн.

О схожих ситуациях сообщили и другие предприниматели. Они отмечают, что выполняют собственные обязательства по кредитным договорам, однако из-за задержек государственных компенсаций вынуждены рассматривать дополнительные расходы, которых не планировали.

Почему возник долг

По данным Национального учреждения развития, за первое полугодие 2026 задолженность государства перед банками увеличилась с 7,2 млрд грн до 8,8 млрд грн. Годом ранее, на 1 июля 2025 года она составляла 1,4 млрд грн.

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев объяснил задержки нехваткой бюджетных средств. По его словам, с середины сентября выплаты по ряду направлений были приостановлены, за исключением защищенных расходов, в том числе на зарплаты, пенсии и финансирование армии.

Представитель Национального банка Первин Дадашова отметила, что проблема с компенсациями по программе существует уже несколько лет. После начала полномасштабной войны спрос на льготное кредитование возрос, а предусмотренных в бюджете средств не хватало для покрытия фактической нужды. В результате долг скапливался, а новые поступления частично направлялись на погашение предварительной задолженности.

В то же время Министерство финансов заявляло, что компенсационные выплаты по заключенным кредитным договорам продолжаются. Так что проблема заключается в несвоевременном поступлении средств и накоплении долга перед банками.

Должен ли бизнес платить вместо государства

По объяснению Первин Дадашовой условия программы предусматривают, что банк может потребовать от заемщика уплатить государственную часть процентов, если задержка компенсации превышает девять месяцев. До этого момента банк может предложить предпринимателю временно покрыть разницу между льготной и рыночной ставками, но нет оснований требовать этого как обязательного платежа.

Также, по словам представительницы НБУ, если заемщик исправно платит причитающиеся ему платежи, задержка государственной компенсации не должна автоматически отражаться как его просрочка в Кредитном реестре НБУ или ухудшать оценку кредитного риска.

Если предприниматель добровольно уплатил государственную часть процентов, то банк должен вернуть эти средства после получения компенсации. Однако механизм возврата зависит от условий кредитования: перед полным досрочным погашением ссуды следует отдельно уточнить в банке порядок расчетов.

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Хватит ли средств на программу в 2027 году

По словам Дадашовой, у государства нет достаточного ресурса, чтобы существенно расширять программу без дополнительного финансирования. Поэтому банки могут осторожнее подходить к выдаче новых льготных кредитов, а поддержку предлагают сосредоточить на предприятиях, наиболее ее нуждающихся.

В проекте государственного бюджета на 2027 год на программу «5−7−9%» предусмотрено 19 млрд грн. В то же время, по оценке представительницы НБУ этой суммы может быть недостаточно для полного погашения накопленной задолженности. Дополнительные средства планируется привлекать с участием международных партнеров.

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