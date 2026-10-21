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21 жовтня 2026, 13:18

Бізнес залучив 131 млрд грн за програмою «5-7-9%»: скільки за це платить держава

Український бізнес залучив 131 млрд грн за державною програмою «Доступні кредити 5−7-9%» від початку 2026 року — на 39% більше, ніж за весь минулий рік. Щоб виконати зобов’язання з компенсації відсотків і державних гарантій за цими позиками, 20 жовтня держава перерахувала Національній установі розвитку 2,8 млрд грн. Найближчими днями гроші мають надійти банкам, пише Міністерство економіки та довкілля України.

Український бізнес залучив 131 млрд грн за державною програмою «Доступні кредити 5−7-9%» від початку 2026 року — на 39% більше, ніж за весь минулий рік.
Кредити на 131 млрд грн від початку року: як працює державна програма «5-7-9%». ФОТО: facebook.com/mineconomdev
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Із загального обсягу кредитування 45,05 млрд грн припадає на підприємства в зонах високого воєнного ризику, 31,3 млрд грн — на переробні підприємства. Ще 21,77 млрд грн кредитів бізнес залучив на інвестиційні проєкти.

Програма також передбачає спеціальні умови для підвищення енергетичної стійкості бізнесу. Підприємці можуть отримати до 10 млн грн під 0% річних на придбання генераторів. Для купівлі іншого енергетичного обладнання доступні кредити до 250 млн грн за ставками програми «5−7-9%».

На відновлення пошкодженого майна дають до 150 млн грн

З 1 липня підприємці можуть скористатися окремим напрямком програми для відновлення зруйнованого або пошкодженого майна. У перші два роки ставка за такими кредитами становить 0,1% річних, а максимальна сума позики — 150 млн грн.

Після завершення пільгового періоду ставка становитиме 5%, 7% або 9% залежно від сегмента бізнесу та створення нових робочих місць.

Майже 600 млрд грн кредитів від початку програми

Програма «Доступні кредити 5−7-9%» діє з лютого 2020 року. За цей час підприємці отримали 165,4 тис. кредитів на 593,1 млрд грн. Із них 503,5 млрд грн припадає на позики, залучені в період воєнного стану.

Держава підтримує кредитування мікро-, малого та середнього бізнесу через компенсацію відсотків або державні гарантії. З 2024 року програма зосереджена на інвестиційних проєктах, які сприяють створенню робочих місць, модернізації підприємств і відновленню економіки. До програми залучили 48 банків.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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