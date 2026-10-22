Минфин обменял ОВГЗ на 7 млрд грн с погашением в 2029 году

Министерство финансов Украины провело очередной аукцион по обмену (switch-аукцион) облигаций внутреннего государственного займа. Объем удовлетворенных заявок составил 7 млрд грн по номинальной стоимости. Об этом говорится в сообщении министерства.

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Что предложили инвесторам

Инвесторам было предложено обменять облигации со сроком погашения 4 ноября 2026 на новый выпуск с датой погашения 18 апреля 2029 года.

Срок обращения новых облигаций составляет около 2,5 лет (908 дней). Средневзвешенный уровень доходности размещенных облигаций составил 11,96%.

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На счет эмитента в результате аукциона по обмену будет зачислено 6,77 млн шт. ОВГЗ со сроком погашения 4 ноября 2026 на общую сумму более 7,38 млрд гривен. После этого указанные ценные бумаги будут погашены и аннулированы.

Напомним

Switch-аукционы являются инструментом активного управления государственным долгом. Они позволяют уменьшить нагрузку на бюджет в краткосрочном периоде, продлить средний срок долга и поддержать ликвидность внутреннего рынка государственных ценных бумаг.