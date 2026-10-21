Старые 5 копеек могут стоить 15000 грн: какие детали искать на монете

Среди украинских монет номиналом 5 копеек 1992 есть разновидности, за которые коллекционеры могут заплатить до 15 000 грн. От обычных монет их отличают конкретные детали чеканки — в частности, насечка на группе и форма элементов трезубца. Именно на эти признаки следует обратить внимание при проверке старой мелочи. Об этом пишет нумизматический портал «Монеты-ягодки».

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Как распознать дорогую монету

Разновидность 1.1ААк можно определить по насечке на группе — боковой поверхности монеты. В отличие от остальных 5 копеек этого года выпуска, он имеет большую насечку, тогда как на остальных монетах она мелкая.

Чтобы проверить свои монеты, можно сложить несколько экземпляров рядом и сравнить насечки на их группах. Если они одинаково мелкие, среди проверенных монет нет разновидности 1.1ААк.

Другая дорогая разновидность — 2БАм — имеет характерные особенности изображения.

На его аверсе средний зуб трезубца узкий, а цифра «1» в дате не имеет хвостика. Дополнительные отличия есть и на реверсе монеты.

Какие еще разновидности встречаются среди 5 копеек 1992 года

Кроме двух дорогих разновидностей существуют и более дешевые. Среди них — 1.1АВм, 1.21ААм, 1.21АБм и 1.22ААм.

В то же время, разновидность 1.1ААм, по приведенным данным, не имеет нумизматической стоимости. Именно такие монеты встречаются чаще всего, однако коллекционеры ими не интересуются.

Как определить разновидность и стоимость

Для более точного определения сначала нужно установить штамп аверса — он может быть 1.1, 1.21, 1.22 или 2. Затем следует определить штамп реверса: АА, АБ, АВ или БА. Сочетание этих обозначений позволяет установить разновидность монеты и определить ее ориентировочную стоимость по соответствующей таблице.

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