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21 октября 2026, 19:07 Читати українською

Выиграли суд за пенсию, но не получили всех денег: в Раде хотят изменить правила выплат

Верховная Рада зарегистрировала законопроект № 16171, который предлагает ежемесячно выплачивать в полном объеме пенсии, назначенные или пересчитанные по решениям судов, а задолженность за прошлые годы учитывать отдельно. Инициатива должна защитить пенсионеров, которые выиграли суды, но не всегда получают причитающиеся им средства в полном объеме, сообщил 21 октября председатель парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев.

Верховная Рада зарегистрировала законопроект № 16171, который предлагает полностью выплачивать ежемесячно пенсии, назначенные или перечисленные по решениям судов, а задолженность за прошлые годы учитывать отдельно.
Пенсия через суд: в Раде предлагают изменить правила выплат. ФОТО: t.me/getmantsevdanil
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Законопроект предлагает разделить текущие пенсионные выплаты и задолженность за прошлые годы. Пенсию, назначенную или пересчитанную по решению суда, планируется выплачивать ежемесячно в полном объеме. Задолженность за предыдущие годы предлагают учитывать отдельно и погашать в установленном порядке.

Как пояснил Гетманцев, инициатива касается людей, которые годами работали и платили взносы, но были вынуждены обращаться в суд, чтобы добиться положенной пенсии. Даже после победы в суде они не всегда получают всю сумму. По словам депутата, для пенсионеров эти средства могут быть необходимы для приобретения лекарств и оплаты коммунальных услуг.

Гетманцев подчеркнул, что регистрация законопроекта должна стать шагом к реальному исполнению судебных решений. Речь идет о законодательной инициативе, а не о уже введенных изменениях в порядок выплаты пенсий.

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Ранее глава налогового комитета также поднимал вопрос прозрачности пенсионной системы. Он обращал внимание на то, что конечный размер пенсии зависит не только от страхового стажа и взносов, но и от различных доплат, надбавок и компенсаций. По его мнению, пенсионная реформа должна сделать систему более понятной и усилить связь между уплаченными взносами и размером выплат.

В августе Гетманцев сообщал о вступлении в силу закона о подтверждении страхового стажа. Документ предусматривает использование данных государственных электронных реестров для подтверждения стажа, а также зачет отдельных периодов работы, даже если работодатель не уплатил страховые взносы, но представил необходимую отчетность. В то же время для полноценного применения этих норм правительство должно было утвердить соответствующие изменения в порядке подтверждения стажа. В своем сообщении депутат отмечал, что в тот момент этого еще не сделали.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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