Меньше отчетов, но больше денег: что показала статистика ГНС за год

По итогам 2025 отчетного года в Государственную налоговую службу поступило 2 742 отчета о контролируемых операциях, примерно на 2% меньше, чем годом ранее. Задекларированная плательщиками сумма таких операций выросла на 12%, до 3,7 трлн. Половину этой суммы составляют операции с товарами, еще 30% приходится на банковские услуги. Среди стран регистрации нерезидентов наибольшую долю имеют Швейцария, Австрия и Франция, сообщили в ДПС.

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Наибольшую часть контролируемых операций украинские плательщики осуществили с нерезидентами, зарегистрированными в Швейцарии (17%). Далее следуют Австрия (16%) и Франция (13%). Нидерланды и Польша получили по 7%, США и Германия — по 6%.

В структуре по видам операций доминируют продукты: на них приходится 50% общего объема, 19% из которых составляют сырьевые товары. Банковские услуги составляют еще 30%. Остальные категории заметно меньше: услуги — 8%, финансовые услуги — 7%, ценные бумаги — 4%, другие операции — 1%.

Как бизнес обосновывал цены

Чтобы подтвердить соответствие условий соглашений принципу «вытянутой руки», плательщики чаще всего выбирали метод сравнительной неконтролируемой цены. На него пришлось 59%. Метод чистой прибыли применили в 37% случаев, а методы цены перепродажи, «издержки плюс» и распределения прибыли вместе составляют 4%. Сам принцип означает, что условия сделок между связанными компаниями должны соответствовать условиям сделок между независимыми сторонами.

Международные группы компаний

По итогам 2025 отчетного года 1692 налогоплательщика подали сообщение об участии в международных группах компаний. Чаще всего материнские компании таких групп являются налоговыми резидентами Кипра (19%). Далее следуют США (12%) и Германия (10%). Франция и Швейцария — по 5%, Великобритания и Австрия — по 4%, Украина, Нидерланды и Польша — по 3%. На остальные страны вместе приходится 32%.

Самостоятельные корректировки

Плательщики также самостоятельно скорректировали цены контролируемых сделок и суммы налоговых обязательств. По результатам 2025 года в декларацию по налогу на прибыль предприятий подали приложение ТЦ на 3,8 млрд грн. По данным службы, это 54% общей суммы корректировок, проведенных в 2026 году.

В ГНС советуют плательщикам своевременно проверять условия контролируемых операций на соответствие принципу «вытянутой руки» и добровольно платить налог на прибыль до начала проверок по трансфертному ценообразованию.

Что изменилось в законодательстве

С 1 января 2025 г. действуют изменения в Налоговый кодекс, внесенные законом № 3813-IX от 18 июня 2024 года. Они расширили критерии признания лиц связанными за счет так называемой экономической связанности.

Кроме того, операции с некоторыми нерезидентами могут признаваться неконтролируемыми. Для этого организационно-правовая форма нерезидента должна быть перечислена в постановлении Кабмина № 480, а критерии из подпунктов «а«-»в» и «г» подпункта 39.2.1.1 Кодекса не должны действовать. Также нерезидент (или все его участники или партнеры) должен быть резидентом государства, с которым Украина заключила договор об избежании двойного налогообложения. Этот статус подтверждают справкой, которую подают в ГНС до 1 октября года, следующего за отчетным.

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