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21 октября 2026, 13:40 Читати українською

Обыски в НБУ могут быть связаны с «Карпатнефтехимом» и «Сенс Банком» — Железняк

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что следственные действия, происходящие в Национальном банке, могут быть связаны с историями вокруг завода «Карпатнефтехим» и государственного «Сенс Банка».

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что следственные действия, происходящие в Национальном банке, могут быть связаны с историями вокруг завода «Карпатнефтехим» и государственного «Сенс Банка».►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПо словам депутата, он получил эту информацию от нескольких источников.
Обыски в НБУ могут быть связаны с «Карпатнефтехимом» и «Сенс Банком»
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►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По словам депутата, он получил эту информацию от нескольких источников. В обоих эпизодах, как утверждает Железняк, фигурирует Василий Веселый, которого депутат называет «смотрящим от Банковой».

НАБУ официально не сообщало, в рамках какого дела проводятся следственные действия. В то же время источники проекта «Схемы» сообщили, что детективы НАБУ и прокуроры САП работали, в частности, в кабинете главы НБУ Андрея Пышного.

Читайте: Обыски в НБУ: Народный депутат Железняк утверждает, что следственные действия касаются Пышного

Что известно об истории с «Сенс Банком»

В сентябре бывший председатель наблюдательного совета «Сенс Банка» Шевки Аджунер во время заседания парламентской ВСК заявил, что именно Андрей Пышный познакомил его с Василием Веселым как с человеком, который мог помочь банку наладить коммуникацию с государством и другими стейкхолдерами. После этого Веселый стал советником наблюдательного совета банка.

Сам Пышный эти утверждения отрицал. Он заявлял, что не рекомендовал Веселого для назначения советником, не давал соответствующих указаний наблюдательному совету и не оказывал на него давления.

Что говорит Железняк о «Карпатнефтехим»

По версии депутата, вторым возможным направлением интереса следствия может быть «Карпатнефтехим». Железняк связывает эту историю с Василием Веселым и другими фигурантами резонансных расследований.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 октября 2026, 13:55
#
Это называется.возвращение ссср. во временя пенсионерок под подьездом и полит информациями (не говоря о ком и проф собраниях) как в школах. институтах и на производстве …
Только там. на лавочках и на полит информациях. можно было безнаказанно выливать «ведра» сплетен и откровенной брехни!!!

Где сообщение оф лиц, сделанных в законный способ. что не отразится на последующих судебных разбирательствах?

...«эксперты» вы хотите жить в стране где существует верховенство Закона или верховенство сплетен? Задумайтесь, сегодня эти «сплетни» вас не касаются, но при таком «положении» завтра вы сами можете стать обьектом сплетен… и не будет правовой защиты от подобных явлений!!!
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Mindent
Mindent
21 октября 2026, 15:11
#
Кто-то из них двух врет)))
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 октября 2026, 16:39
#
Да не может быть!!! Что неужели пограничники??? Ух ты… а что там с шевронами и табельным оружием? А что там с формой одежды? А ничего, что их задержала молдавская полиция? А ничего. что согласно типовому соглашению. пограничники при выполнении своих обязанностей не задерживаются органами МВД?
Никто не говорит о том, что этот факт имел место! (скорее всего) но вопросов на много больше!!!
И где пограничный наряд со стороны Молдовы?
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