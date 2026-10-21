Обыски в НБУ могут быть связаны с «Карпатнефтехимом» и «Сенс Банком» — Железняк

Народный депутат Ярослав Железняк заявил , что следственные действия, происходящие в Национальном банке, могут быть связаны с историями вокруг завода «Карпатнефтехим» и государственного «Сенс Банка».

Обыски в НБУ могут быть связаны с «Карпатнефтехимом» и «Сенс Банком»

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По словам депутата, он получил эту информацию от нескольких источников. В обоих эпизодах, как утверждает Железняк, фигурирует Василий Веселый, которого депутат называет «смотрящим от Банковой».

НАБУ официально не сообщало, в рамках какого дела проводятся следственные действия. В то же время источники проекта «Схемы» сообщили, что детективы НАБУ и прокуроры САП работали, в частности, в кабинете главы НБУ Андрея Пышного.

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Что известно об истории с «Сенс Банком»

В сентябре бывший председатель наблюдательного совета «Сенс Банка» Шевки Аджунер во время заседания парламентской ВСК заявил, что именно Андрей Пышный познакомил его с Василием Веселым как с человеком, который мог помочь банку наладить коммуникацию с государством и другими стейкхолдерами. После этого Веселый стал советником наблюдательного совета банка.

Сам Пышный эти утверждения отрицал. Он заявлял, что не рекомендовал Веселого для назначения советником, не давал соответствующих указаний наблюдательному совету и не оказывал на него давления.

Что говорит Железняк о «Карпатнефтехим»

По версии депутата, вторым возможным направлением интереса следствия может быть «Карпатнефтехим». Железняк связывает эту историю с Василием Веселым и другими фигурантами резонансных расследований.