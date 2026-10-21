Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что следственные действия, происходящие в Национальном банке, могут быть связаны с историями вокруг завода «Карпатнефтехим» и государственного «Сенс Банка».
Обыски в НБУ могут быть связаны с «Карпатнефтехимом» и «Сенс Банком» — Железняк
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По словам депутата, он получил эту информацию от нескольких источников. В обоих эпизодах, как утверждает Железняк, фигурирует Василий Веселый, которого депутат называет «смотрящим от Банковой».
НАБУ официально не сообщало, в рамках какого дела проводятся следственные действия. В то же время источники проекта «Схемы» сообщили, что детективы НАБУ и прокуроры САП работали, в частности, в кабинете главы НБУ Андрея Пышного.
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Что известно об истории с «Сенс Банком»
В сентябре бывший председатель наблюдательного совета «Сенс Банка» Шевки Аджунер во время заседания парламентской ВСК заявил, что именно Андрей Пышный познакомил его с Василием Веселым как с человеком, который мог помочь банку наладить коммуникацию с государством и другими стейкхолдерами. После этого Веселый стал советником наблюдательного совета банка.
Сам Пышный эти утверждения отрицал. Он заявлял, что не рекомендовал Веселого для назначения советником, не давал соответствующих указаний наблюдательному совету и не оказывал на него давления.
Что говорит Железняк о «Карпатнефтехим»
По версии депутата, вторым возможным направлением интереса следствия может быть «Карпатнефтехим». Железняк связывает эту историю с Василием Веселым и другими фигурантами резонансных расследований.
Комментарии - 3
Только там. на лавочках и на полит информациях. можно было безнаказанно выливать «ведра» сплетен и откровенной брехни!!!
Где сообщение оф лиц, сделанных в законный способ. что не отразится на последующих судебных разбирательствах?
...«эксперты» вы хотите жить в стране где существует верховенство Закона или верховенство сплетен? Задумайтесь, сегодня эти «сплетни» вас не касаются, но при таком «положении» завтра вы сами можете стать обьектом сплетен… и не будет правовой защиты от подобных явлений!!!
Никто не говорит о том, что этот факт имел место! (скорее всего) но вопросов на много больше!!!
И где пограничный наряд со стороны Молдовы?