В Чехии планируют вдвое снизить выплаты украинским беженцам

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 октября 2026, 8:00 Читати українською

В Чехии планируют вдвое снизить выплаты украинским беженцам

Правительство и парламент Чехии планируют наполовину снизить выплаты украинцам, имеющим в стране статус временной защиты. Об этом спикер Палаты представителей Чешской Республики Томио Окамура заявил на пресс-конференции перед началом сессионной недели 20 октября, сообщает корреспондент Укринформа.

Правительство и парламент Чехии планируют наполовину снизить выплаты украинцам, имеющим в стране статус временной защиты.
Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Сокращение помощи

Окамура, являющийся главой партии «Свобода и прямая демократия» (SPD), признал, что планы сократить выплаты, а не полностью их отменить, является компромиссом в рядах трипартийной коалиции.

«Мы уже финализуем (решения) по кардинальному снижению выплат украинцам. Это болезненный коалиционный компромисс, потому что мы выступаем за отмену выплат украинцам, но наши коалиционные партнеры ANO и „Автомобилисты“ не хотят отменять выплаты украинцам, поэтому компромисс заключается в том, что мы снизим их по меньшей мере наполовину», — заявил Окамура, добавив, что «SPD не хочет.

Читайте: Временная защита в Чехии: что обязательно сделать украинцам до 30 сентября 2026 года

Компромиссное предложение предполагает уменьшение расходов ориентировочно на 4 млрд крон. На сегодняшний день, по его словам, выплачивается 8 млрд крон плюс еще 4 млрд государство платит за медицинское страхование тем, кто не работает. Окамура считает это совершенно неприемлемым.

Пока соответствующие поправки в законопроект Lex Ukrajina еще готовятся, средства, которые планируется сэкономить, уже учитывают в проекте бюджета, сказал спикер нижней палаты парламента. Законопроект включен в повестку дня заседания, большинство надеется принять его как можно скорее.

Депутат от SPD Радек Котен в свою очередь уточнил некоторые пункты по ужесточению законодательства о пребывании граждан Украины в Чехии.

Речь идет об отмене гуманитарных выплат для тех, кто не работает, о требовании сроков фактического пребывания в Чешской Республике для владельцев временной защиты — аннулирования временной защиты в случае выезда за пределы Шенгенской зоны дольше чем на 30 дней.

Таким образом авторы поправок хотят покончить с тем, что они называют «туризмом по выплатам» (курсирование между Украиной и Чехией исключительно ради получения денежной помощи).

Планируется объединить реестры Министерства внутренних дел, полиции и других ведомств с целью быстрой проверки законности пребывания на территории ЧР. В случае невыполнения условий — отмена разрешения или административное выдворение.

Что это даст

Уменьшение объемов нелегального труда должно принести дополнительные налоговые поступления и страховые взносы, сказал Котен.

Еще одним изменением, которое планируется ввести в действие с середины 2027 года, является требование, чтобы автомобили с украинской регистрацией обязательно проходили регулярный техосмотр и проверку выбросов на чешских станциях, так же как это делают чешские автомобили.

В случае несоблюдения норм полиция будет иметь право задерживать автомобиль на месте и требовать внесения залога/штрафа в размере от 10 тыс. до 30 тыс. чешских крон.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 октября 2026, 8:41
#
А что по этому поводу думает хозяин ,минфин, чех , томаш фиала?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Yaroslav 911 и 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами