В Чехии планируют вдвое снизить выплаты украинским беженцам

Правительство и парламент Чехии планируют наполовину снизить выплаты украинцам, имеющим в стране статус временной защиты. Об этом спикер Палаты представителей Чешской Республики Томио Окамура заявил на пресс-конференции перед началом сессионной недели 20 октября, сообщает корреспондент Укринформа.

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Сокращение помощи

Окамура, являющийся главой партии «Свобода и прямая демократия» (SPD), признал, что планы сократить выплаты, а не полностью их отменить, является компромиссом в рядах трипартийной коалиции.

«Мы уже финализуем (решения) по кардинальному снижению выплат украинцам. Это болезненный коалиционный компромисс, потому что мы выступаем за отмену выплат украинцам, но наши коалиционные партнеры ANO и „Автомобилисты“ не хотят отменять выплаты украинцам, поэтому компромисс заключается в том, что мы снизим их по меньшей мере наполовину», — заявил Окамура, добавив, что «SPD не хочет.

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Компромиссное предложение предполагает уменьшение расходов ориентировочно на 4 млрд крон. На сегодняшний день, по его словам, выплачивается 8 млрд крон плюс еще 4 млрд государство платит за медицинское страхование тем, кто не работает. Окамура считает это совершенно неприемлемым.

Пока соответствующие поправки в законопроект Lex Ukrajina еще готовятся, средства, которые планируется сэкономить, уже учитывают в проекте бюджета, сказал спикер нижней палаты парламента. Законопроект включен в повестку дня заседания, большинство надеется принять его как можно скорее.

Депутат от SPD Радек Котен в свою очередь уточнил некоторые пункты по ужесточению законодательства о пребывании граждан Украины в Чехии.

Речь идет об отмене гуманитарных выплат для тех, кто не работает, о требовании сроков фактического пребывания в Чешской Республике для владельцев временной защиты — аннулирования временной защиты в случае выезда за пределы Шенгенской зоны дольше чем на 30 дней.

Таким образом авторы поправок хотят покончить с тем, что они называют «туризмом по выплатам» (курсирование между Украиной и Чехией исключительно ради получения денежной помощи).

Планируется объединить реестры Министерства внутренних дел, полиции и других ведомств с целью быстрой проверки законности пребывания на территории ЧР. В случае невыполнения условий — отмена разрешения или административное выдворение.

Что это даст

Уменьшение объемов нелегального труда должно принести дополнительные налоговые поступления и страховые взносы, сказал Котен.

Еще одним изменением, которое планируется ввести в действие с середины 2027 года, является требование, чтобы автомобили с украинской регистрацией обязательно проходили регулярный техосмотр и проверку выбросов на чешских станциях, так же как это делают чешские автомобили.

В случае несоблюдения норм полиция будет иметь право задерживать автомобиль на месте и требовать внесения залога/штрафа в размере от 10 тыс. до 30 тыс. чешских крон.