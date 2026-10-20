Европейские фондовые рынки пошли вниз: нефть дорожает, инвесторы ждут отчетов

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Европейские индексы пошли вниз

По состоянию на 07:33 по Гринвичу французский CAC 40 снизился на 0,42% — до 7835,26 пункта. Немецкий DAX потерял 0,85%, британский FTSE 100 — 0,38%.

Общеевропейский индекс EuroStoxx 50 просел на 0,85%, FTSEurofirst 300 — на 0,57%, а Stoxx 600 — на 0,58%.

Технологический сектор Stoxx 600 в начале торгов снизился на 1,54%. Это продолжило тенденцию, наблюдавшуюся на азиатских рынках, несмотря на рост акций технологических компаний на Уолл-стрит накануне.

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Инвесторы следят за Францией и ценами на нефть

Французские государственные облигации частично отыграли предыдущее падение. Однако ситуация на рынке остается напряженной из-за массовых протестов во Франции. Инвесторы опасаются, что политическая нестабильность может помешать сокращению бюджетного дефицита страны.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню во вторник заявил, что комендантский час, введенный в отдельных городах после насильственных беспорядков на выходных, помог сохранить спокойствие в течение последних часов.

Дополнительное давление на рынки оказывают цены на нефть, которые снова превысили $110 за баррель.

Технологические компании готовятся отчитываться

Инвесторы ожидают финансовых результатов американских технологических гигантов. Первой в среду будет отчитываться Meta.

Отдельную обеспокоенность вызывает долговая нагрузка технологического сектора. Компании все активнее привлекают кредиты на финансирование развития искусственного интеллекта. На фоне инфляции это может увеличить их расходы, поскольку ведущие центральные банки допускают новое повышение процентных ставок до конца года.

Акции компаний двигаются в разных направлениях

Среди отдельных компаний заметное снижение показали акции Schneider Electric в Париже — они подешевели на 4% после объявления об увеличении капитала по цене 240 евро за акцию. Это почти на 5% ниже предыдущей цены закрытия торгов.

Акции бельгийской химической компании Solvay потеряли 4,9% после пересмотра годового прогноза в сторону понижения. Швейцарская ABB подешевела на 6,6% после публикации квартальных результатов.

Акции французской облачной компании OVHcloud выросли более чем на 10%. Во вторник компания заявила, что в 2027 году рассчитывает на скорректированную маржу EBITDA более 42,5%.