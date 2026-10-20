Выплаты за паи под угрозой: 7 млн собственников земли могут ощутить кризис в агросекторе

Ограничения экспорта из-за проблем с работой черноморских портов угрожают не только финансовому состоянию аграрных предприятий, но и доходам собственников земельных паев. Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (УАР) Денис Марчук.

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По его словам, из-за низких внутренних цен на зерно и нехватки экспортной выручки сельхозпроизводители могут столкнуться с задержками арендных выплат. В то же время, для весенней посевной кампании 2027 года аграриям понадобится более 300 млрд грн.

В сентябре объем экспорта аграрной продукции составил около 46% от требуемого уровня. В октябре ожидается аналогичный показатель — примерно 2,4 млн тонн. В то же время с учетом нового урожая и переходных запасов Украине нужно ежемесячно экспортировать не менее 6 млн. тонн агропродукции.

Из-за ограниченных возможностей вывоза продукции внутренние цены остаются низкими, а аграрии несут финансовый ущерб.

Под угрозой выплаты за паи для 7 млн собственников земли

В Украине насчитывается около 7 млн. собственников земли, значительная часть которых сдает свои участки в аренду. Для многих обитателей сельской местности арендная плата является одним из главных источников дохода.

Если аграрные предприятия не получат достаточной выручки от продажи урожая, им будет сложнее своевременно рассчитываться с арендодателями. Кроме того, задержки выплат могут привести к сокращению поступлений в бюджеты, в частности, налогу на доходы физических лиц и военному сбору.

В то же время проблемы с расчетами за паи для аграрного сектора не являются новыми. Даже в более благоприятные для сельского хозяйства годы отдельные арендаторы пытались ограничивать денежные выплаты собственникам земли или предлагали рассчитываться продукцией зерном и другой сельскохозяйственной продукцией. Такой натуральный обмен предусмотрен законодательством с согласия сторон, но должен соответствовать денежному эквиваленту стоимости товаров по рыночным ценам на дату расчета.

В любом случае, нынешние финансовые трудности могут усугубить проблему своевременных и полноценных выплат владельцам паев.

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На посевную-2027 нужно более 300 млрд. грн.

Еще одним риском для аграрного сектора есть финансирование следующего производственного цикла. По словам Марчука, озимыми засеяно лишь около 70% запланированных площадей, хотя ввиду погодных условий работы уже должны завершаться.

Для весенней посевной кампании 2027 аграриям понадобится более 300 млрд грн. При недостаточных экспортных поступлениях и приближении сроков погашения кредитов часть хозяйств может оказаться на грани дефолта.

В ВАР предупреждают, что дальнейшее ухудшение финансового состояния отрасли создает риск прекращения деятельности тысяч аграрных предприятий. Последствия могут ощутить не только производители, но арендодатели, работники хозяйств и местные бюджеты.

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