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20 октября 2026, 14:30 Читати українською

Выплаты за паи под угрозой: 7 млн собственников земли могут ощутить кризис в агросекторе

Ограничения экспорта из-за проблем с работой черноморских портов угрожают не только финансовому состоянию аграрных предприятий, но и доходам собственников земельных паев. Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (УАР) Денис Марчук.

Ограничения экспорта из-за проблем с работой черноморских портов угрожают не только финансовому состоянию аграрных предприятий, но и доходам собственников земельных паев.
Выплаты за аренду паев под угрозой
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По его словам, из-за низких внутренних цен на зерно и нехватки экспортной выручки сельхозпроизводители могут столкнуться с задержками арендных выплат. В то же время, для весенней посевной кампании 2027 года аграриям понадобится более 300 млрд грн.

В сентябре объем экспорта аграрной продукции составил около 46% от требуемого уровня. В октябре ожидается аналогичный показатель — примерно 2,4 млн тонн. В то же время с учетом нового урожая и переходных запасов Украине нужно ежемесячно экспортировать не менее 6 млн. тонн агропродукции.

Из-за ограниченных возможностей вывоза продукции внутренние цены остаются низкими, а аграрии несут финансовый ущерб.

Под угрозой выплаты за паи для 7 млн собственников земли

В Украине насчитывается около 7 млн. собственников земли, значительная часть которых сдает свои участки в аренду. Для многих обитателей сельской местности арендная плата является одним из главных источников дохода.

Если аграрные предприятия не получат достаточной выручки от продажи урожая, им будет сложнее своевременно рассчитываться с арендодателями. Кроме того, задержки выплат могут привести к сокращению поступлений в бюджеты, в частности, налогу на доходы физических лиц и военному сбору.

В то же время проблемы с расчетами за паи для аграрного сектора не являются новыми. Даже в более благоприятные для сельского хозяйства годы отдельные арендаторы пытались ограничивать денежные выплаты собственникам земли или предлагали рассчитываться продукцией зерном и другой сельскохозяйственной продукцией. Такой натуральный обмен предусмотрен законодательством с согласия сторон, но должен соответствовать денежному эквиваленту стоимости товаров по рыночным ценам на дату расчета.

В любом случае, нынешние финансовые трудности могут усугубить проблему своевременных и полноценных выплат владельцам паев.

Читайте также: Минус 25% валютной выручки: как обвал нашего агроэкспорта повлияет на курс доллара

На посевную-2027 нужно более 300 млрд. грн.

Еще одним риском для аграрного сектора есть финансирование следующего производственного цикла. По словам Марчука, озимыми засеяно лишь около 70% запланированных площадей, хотя ввиду погодных условий работы уже должны завершаться.

Для весенней посевной кампании 2027 аграриям понадобится более 300 млрд грн. При недостаточных экспортных поступлениях и приближении сроков погашения кредитов часть хозяйств может оказаться на грани дефолта.

В ВАР предупреждают, что дальнейшее ухудшение финансового состояния отрасли создает риск прекращения деятельности тысяч аграрных предприятий. Последствия могут ощутить не только производители, но арендодатели, работники хозяйств и местные бюджеты.

Как мы писали: Аграриям нужно до 80 млрд грн: Украина расширяет кредитование и поддержку экспорта

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Abramon
Abramon
20 октября 2026, 15:11
#
Нехай не ниють, а виконують свої зобов’язання згідно договорів. Наростили жирок за попередні роки витягуйте «підматрацні долари» і розплачуйтесь з власниками паїв, а то купляти сотні гектарів готові, а виплатити 10−14 к грн за пай ниють.
Інша справа в прифронтових регіонах, але там вже не один рік проблеми.
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