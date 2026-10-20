На фоне обстрелов и разрушений аренда складов в Украине подорожала втрое: сколько теперь стоит квадратный метр

В Украине с лета 2026 года аренда складских помещений для логистических компаний кое-где подорожала втрое. Больше всего выросли ставки в Киевской области, но Запад Украины также столкнулся со значительным повышением цен. Это увеличивает расходы логистического бизнеса, в то время как стоимость самих перевозок существенно не изменилась. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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Сколько стоит аренда складов

По словам эксперта, еще несколько лет назад аренда складских помещений стоила около $3 за квадратный метр. Впоследствии цены выросли до $4−5, а сейчас отдельные предложения в Киевской области достигают $12 за квадратный метр.

Одной из причин удорожания стали российские удары по складской инфраструктуре региона. Из-за этого количество доступных качественных помещений сократилось, что усилило позиции арендодателей.

Компании пытаются адаптироваться к новым условиям и переносят склады из Киевской области на запад Украины. Однако там тоже растет спрос на складские площади.

Если в августе аренда помещений категорий B-C кое-где стоила $5 за квадратный метр, то сейчас ставки поднялись до $7 и выше.

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Почему дорожает логистика

По оценке Meest China, главным фактором увеличения себестоимости логистики стало именно удорожание аренды, а не транспортировка.

Стоимость перевозок с лета не изменилась. Она зависит прежде всего от цен на топливо и валютного курса, которые в течение этого периода не претерпели значительных колебаний.

Дополнительную нагрузку на компании создает осенний сезон. Традиционно в этот период количество заказов увеличивается примерно на 7−10% по сравнению с летом. В 2026 году эта тенденция сохранилась.

В таких условиях логистическим операторам приходится обрабатывать большие объемы отправлений, одновременно контролируя операционные расходы и сохраняя качество услуг.

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