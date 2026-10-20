В Польше задержали восьмерых украинцев по делу об отмывании более 337 млн злотых

В Польше задержаны восемь граждан Украины, подозреваемые в участии в международной преступной группировке, которая отмывала деньги, полученные от инвестиционного мошенничества и афер с криптовалютами. По сообщению польских правоохранителей, по делу задержали девять человек — восьмерых украинцев и гражданку Беларуси.

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По данным правоохранителей, из-за финансовых операций группировка прошла более 337 млн злотых (около 3,9 млрд грн). Следствие считает, что группой руководил 34-летний гражданин Украины. Он координировал приемку наличных и последующее перемещение средств как в Польше, так и за рубежом. Для утаивания происхождения денег участники использовали обменники валют и фиктивные операции по покупке золота.

Подозреваемые были задержаны в Варшаве, Лодзи и Малопольском воеводстве. Во время обысков правоохранители изъяли наличные деньги и золото общей стоимостью более 1 млн злотых, а также телефоны, компьютеры и другие носители информации. Суд отправил семерых задержанных под стражу на два или три месяца, еще двоим назначили залог, полицейский надзор и запрещение выезжать из страны. За инкриминируемые преступления им грозит до 15 лет лишения свободы.

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Как работают подобные инвестиционные аферы

В сообщении польских служб не назвали конкретные инвестиционные платформы, через которые получали деньги участники именно этой группы. В то же время, в Польше ранее разоблачали другие схемы с фальшивыми инвестиционными сайтами.

К примеру, в июне 2026 года польские правоохранители сообщали о расследовании деятельности мошеннических платформ, имитирующих торговлю на валютном рынке Forex. По данным следствия, убытки понесли по меньшей мере 2 тыс. человек, а сумма потерь составила 80 млн злотых. Для привлечения клиентов использовали телефонные колл-центры, а потерпевших убеждали вкладывать все больше денег. Это дело является отдельным расследованием и его не следует отождествлять с новыми задержаниями.

В таких схемах мошеннические сайты могут показывать вымышленный рост прибыли, создавая впечатление успешных инвестиций. Однако, когда человек пытается вывести деньги, возникают дополнительные требования по оплате комиссий или доступ к средствам исчезает. Польские правоохранители также предупреждают об использовании криптовалютных операций для сокрытия незаконного происхождения денег.

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