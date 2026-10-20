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20 октября 2026, 11:22 Читати українською

США передумали депортировать 240 000 украинцев: что решили по временной защите

Украинцы, находящиеся в США по программе временного защищенного статуса (TPS) пока смогут оставаться в стране без угрозы депортации. Министерство внутренней безопасности США заявило, что защита для граждан Украины и Судана продолжает действовать, хотя его срок должен был завершиться 19 октября. Но о достаточном решении относительно дальнейшей судьбы программы американские власти пока не объявили. Об этом сообщает Reuters.

Украинцы, находящиеся в США по программе временного защищенного статуса (TPS) пока смогут оставаться в стране без угрозы депортации.
США продлили действие статуса TPS для украинцев
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Это решение стало важным для украинцев, которые в последние дни опасались потерять легальный статус, а также сталкивались с проверками иммиграционных органов и имели риск принудительного возвращения из-за истечения срока защиты.

Что это значит для украинцев

TPS позволяет гражданам стран, где продолжаются войны, стихийные бедствия или другие чрезвычайные обстоятельства, легально находиться в США. Программа также предусматривает право на работу, пока действуют соответствующие условия защиты.

По данным Reuters, статус TPS в США зарегистрировали около 240 тысяч украинцев, выехавших из-за войны. В то же время важно различать общее количество зарегистрированных участников программы и тех, чье конкретное разрешение должно было завершиться 19 октября.

В Министерстве внутренней безопасности США сообщили, что дополнительные объявления относительно украинцев и суданцев будут опубликованы в должное время. К тому моменту их защита остается в силе. Однако власти не уточнили, как долго продлится этот период и когда примет окончательное решение.

Читайте также: Дизель в обмен на голоса: что Трамп может получить от сделки с путином

США усиливают миграционную политику

Временное сохранение защиты произошло на фоне более жесткой миграционной политики администрации президента Дональда Трампа. Ранее власти США пытались прекратить действие TPS для граждан ряда стран, в частности, Гаити, Венесуэлы, Сомали, Йемена и Сирии.

В сентябре американская администрация также разрешила гражданам Сальвадора сохранить защиту, несмотря на истекший срок.

Для украинцев нынешнее решение означает временное сохранение возможности жить и работать в США. В то же время, оно не является гарантией долгосрочного пребывания: дальнейшее будущее программы будет зависеть от решений американских властей.

Как мы писали: Трамп снова пообещал американцам $5000 — теперь уже каждому гражданину США: что изменилось

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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