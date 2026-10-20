Сколько нужно зарабатывать в Германии в 2026 году, чтобы относиться к среднему классу

В Германии границы между низким, средним и высоким уровнем дохода существенно зависят от состава домохозяйства. Для человека, который живет сам, средним в 2026 году считается чистый доход от €1 940 до €3 630 в месяц. Такие расчеты приводит германский экономический институт IW. За основу исследования взят медианный доход, который составляет €2419 в месяц, пишет Ausnews.

В Германии границы между низким, средним и высоким уровнем дохода существенно зависят от состава домохозяйства.

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При этом расчеты не учитывают разницу стоимости жизни между регионами Германии, а также наличие собственного жилья или других активов.

Какой доход считается низким или высоким

Для одинокого человека чистый доход менее €1450 в месяц соответствует категории относительно низкого дохода.

От €1 450 до €1 940 — доход ниже среднего, от €1 940 до €3 630 — средний, от €3 630 до €6 050 — выше среднего.

Доход свыше €6050 в месяц для одинокого человека IW относит к высокому.

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Сколько нужно семьям

Для пары без детей пределы выше. Общий чистый доход до €2 180 в месяц соответствует низкому уровню, €2 900−5 440 — среднему, а свыше €9 070 — высокому.

Для семьи из двух взрослых и одного ребенка в возрасте до 14 лет средним считается доход от €3480 до €6530 в месяц. Более €10 890 — высокий.

В семье с двумя взрослыми и двумя детьми до 14 лет средний диапазон составляет €4 060−7 620, а в категорию высоких доходов входит семейный бюджет свыше €12 700 в месяц.

Для одинокого с ребенком до 14 лет средним доход от €2 520 до €4 720, а высоким — свыше €7 860 в месяц.

Реальные зарплаты продолжают расти

По данным Федерального статистического ведомства Германии, во втором квартале 2026 года реальные зарплаты, то есть с учетом инфляции, были на 1,5% выше, чем годом ранее.

В первом квартале реальные заработки выросли на 1,8%.

Это означает, что средний рост зарплат пока опережает удорожание товаров и услуг. В то же время, дальнейшая динамика будет зависеть, в частности, от инфляции и цен на энергоносители.

Показатели IW характеризуют именно уровень текущего дохода, а не всеобщее богатство человека: они не учитывают недвижимость, сбережения, инвестиции и другие активы.