Нафтогаз накопил рекордные с 2020 года 16 млрд кубометров газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» накануне отопительного сезона накопила в подземных хранилищах 16 млрд кубометров природного газа, что является самым высоким показателем с 2020 года, несмотря на двукратный рост количества российских ударов по инфраструктуре компании, сообщил и.о. генеральный директор компании Сергей Федоренко в интервью Reuters.

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Будет ли газ зимой?

«В этом году большинство наших объектов потерпели удары. Мы укрепляем оборону и окапываемся», — отметил Федоренко, уточнив, что с начала года активы группы подверглись более 400 вражеским атакам — вдвое больше, чем за весь 2025 год. Удары пришлись на объекты добычи, переработки, транспортировки газа и нефти, а также прифронтовые теплоэлектроцентрали.

По словам руководителя компании, нынешний уровень запасов существенно превышает прошлогодний старт отопительного сезона (менее 14 млрд куб. м) и установленный правительством обязательный минимум в 13,2 млрд куб. м.

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В то же время, потребление газа в Украине в 2026 году сократится примерно до 20 млрд куб. м (против 21 млрд куб. м в 2025-м) из-за повреждений промышленных предприятий.

Федоренко также сообщил, что «Нафтогаз» раньше времени законтрактовал более 1 млрд куб. м импорта газа на период декабрь-март, четверть из которого составляет сжиженный природный газ (LNG).

Кроме того, Украина предложила партнерам из ЕС использовать под хранение европейского газа треть мощностей своих подземных хранилищ, общая емкость которых составляет около 30 млрд. куб. м.

Подготовка к отопительному сезону продолжается. Для Украины нынешняя зима будет очередным испытанием на устойчивость критической инфраструктуры, особенно в регионах, регулярно страдающих от российских атак.