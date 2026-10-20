В Латвии разрешат платить налоги криптовалютой с 2027 года

В Латвии могут разрешить гражданам платить личные налоги криптовалютой уже в 2027 году. О таких планах заявил советник премьер-министра по стратегическому планированию и новой экономике Дидзис Деюс.

В Латвии могут разрешить гражданам платить личные налоги криптовалютой уже в 2027 году.

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По его словам, Министерство финансов согласовало концепцию, однако техническая работа с платежным провайдером еще продолжается. Какие именно криптовалюты будут принимать и через какого оператора будут осуществлять платежи, пока не определено. Сам Минфин на запрос CoinDesk на момент публикации не ответил, поэтому речь идет именно о планируемом механизме, а не об уже введенной возможности.

Зачем Латвии платежи в криптовалюте

Латвийские власти рассматривают развитие криптоинфраструктуры как способ привлечения финтех-компаний и инвесторов.

Среди других направлений — токенизация активов, в частности недвижимости. По словам Деюса, запуск возможности платить налоги криптовалютой ожидается в следующем году, однако сроки могут зависеть от работы нового правительства.

Парламент уже изменил налогообложение криптоактивов

15 октября Сейм Латвии окончательно принял изменения в закон о подоходном налоге с физических лиц, распространяющих режим инвестиционных счетов на криптоактивы.

Налог будет возникать не после каждой отдельной операции, а когда сумма, выведенная с инвестиционного счета, превысит общий объем внесенных на него средств.

Предоставлять такие услуги смогут криптокомпании, имеющие соответствующую лицензию в Европейском Союзе.

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Одноразовое декларирование по ставке 10%

Новые правила также внедряют специальный механизм декларирования криптоактивов.

Владельцы смогут задекларировать активы, которые по состоянию на 31 декабря 2026 будут храниться у лицензированных в ЕС криптопровайдеров или на криптоадресах под их собственным контролем.

К их рыночной стоимости будет применяться ставка 10%. После уплаты налога задекларированная стоимость станет базой для дальнейшего расчета налогооблагаемого дохода.

Декларацию можно будет подать с 1 апреля по 31 мая 2027 года, один раз уточнить — до 30 июня, а уплатить налог необходимо до 23 июля 2027 года.

Воспользоваться этим механизмом не смогут лица, в отношении которых уже начато уголовное, налоговое или административное производство, связанное с доходами криптоактивов.

До 30 декабря 2026 г. правительство Латвии должно утвердить отдельные требования к провайдерам, которые будут предоставлять услуги криптовалютных инвестиционных счетов.