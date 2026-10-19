Российские атаки нанесли украинскому бизнесу $7,7 млрд убытков: что разрушено

Российские удары в этом году уничтожили или повредили более 1 млн. кв. м складских, производственных и логистических помещений в Украине. Прямой ущерб бизнесу достиг $7,7 млрд, сообщил в интервью BBC Сергей Корецкий.

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Несмотря на разрушение, предприятия продолжают работать, восстанавливаться и перестраивать логистику. По словам Корецкого, одна из задач государства — предоставить бизнесу инструменты для восстановления и сохранения работы.

Для релокации компаний и рассредоточения складов и производств правительство передает бизнесу государственные помещения. Кроме того, в госбюджете на этот год предусмотрено 18 млрд грн на компенсацию процентных ставок по программе «Доступные кредиты 5−7−9%».

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Государство компенсирует часть рисков морских перевозок

Отдельная проблема — страхование судов, входящих в украинские порты.



«Заходящие в украинские порты суда сегодня не могут получить международное страхование из-за слишком высоких рисков. Поэтому частичную компенсацию убытков взяло на себя государство», — отметил премьер-министр.

По словам Корецкого, от этого направления зависит работа аграрного сектора и сотен тысяч занятых в нем людей.

Напомним

Компания ArcelorMittal заявила, что не может безопасно возобновить работу «АрселорМиттал Кривой Рог» из-за регулярных российских ракетных ударов. За последние пять недель предприятие подверглось четырем атакам, в результате которых погибли пять человек, а ещё 17 работников получили ранения. Очередной удар произошёл 21 сентября и привёл к значительным повреждениям производственных объектов.

«С глубоким сожалением мы пришли к выводу, что не можем безопасно работать на предприятии», — заявил генеральный директор «АрселорМиттал Кривой Рог» Мауро Лонгобардо.

Компания ArcelorMittal уже проинформировала правительство Украины и обсуждает с ним дальнейшую судьбу предприятия.