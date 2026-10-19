Одна гривна по цене 3500 грн: почему ценят монету 2008 года

Обычная с виду монета номиналом 1 гривна может стоить в тысячи раз дороже своей номинальной стоимости. Речь идет о выпуске 2008 года с изображением князя Владимира Великого, чеканенного только для годовых наборов Национального банка Украины. Об этом пишет сайт «Монеты-Ягодки».

Монета номиналом в 1 гривну может стоить до 3500 грн. ФОТО: скриншот

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Монета номиналом 1 гривна 2008 года оценивается в 3000—3500 грн на интернет-аукционах. Ее ценность объясняется ограниченным тиражом: по приведенным данным, выпустили всего 5000 экземпляров.

Почему монета редкая

Одногривневую монету 2008 года чеканили для годовых наборов Национального банка Украины, поэтому в обращении она не встречается. Поэтому найти ее среди обычной наличности не получится — коллекционерам приходится искать ее на специализированных площадках.

В каталоге монет Украины Коломийца описана одна разновидность этой монеты — 1БА1. На аверсе размещены номинал «1 гривна», надпись «Украина» и год чеканки — 2008. На реверсе изображен князь Владимир Великий.

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Сколько можно получить за 1 гривну 2008 года

На интернет-аукционах монету предлагают по 3000—3500 грн. Купить или выставить ее на продажу можно, в частности, на площадках Violity и New Auction, а также на форуме «Монеты ИТК».

Указанные суммы — цены предложений на аукционах. Фактическая стоимость продаж зависит от конкретного лота и условий сделки.