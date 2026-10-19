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19 октября 2026, 10:40 Читати українською

Почти 2 млрд грн на устойчивость регионов: почему Киев не получил денег по новому распределению

Правительство распределило почти 2 млрд грн из государственного бюджета на реализацию планов устойчивости регионов и городов, однако Киев в этом распределении не получил средств. На эту особенность обратила внимание народная депутат Нина Южанина, которая также поставила вопрос о сроках финансирования и фактического выполнения работ до начала зимы.

Правительство распределило почти 2 млрд грн из государственного бюджета на реализацию планов устойчивости регионов и городов, однако Киев в этом распределении не получил средств.
Киев не получил дотацию на подготовку к зиме?
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Как сообщила Южанина, 15 октября Кабинет Министров принял распоряжение № 1061-р, которым распределил 1,98 млрд грн, предусмотренных в государственном бюджете на 2026 год для реализации планов устойчивости.

Из этой суммы 1,79 млрд. грн. направят в виде субвенций областным бюджетам, еще 188,2 млн. грн. предусмотрели для Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

В то же время, в рамках этого распределения столицы средств не предусмотрели.

Киеву раньше обещали 2 млрд грн

Южанина напомнила, что 5 июня правительство приняло отдельное решение о выделении Киеву 2 млрд грн. из резервного фонда государственного бюджета на реализацию Плана устойчивости.

Однако, по словам депутата, в открытых сообщениях нет информации о том, какую часть этой суммы фактически профинансировали. Она заявила, что намерена направить депутатский запрос, чтобы выяснить объемы финансирования.

Успеют ли использовать средства до зимы

Отдельные вопросы депутат затронул сроки распределения бюджетных средств. В частности, она поинтересовалась, почему деньги, предусмотренные бюджетом на 2026 год, были распределены только 15 октября.

Также Южанина обратила внимание на риски несвоевременного проведения платежей Казначейством, упомянув недавнюю блокировку расходов местных бюджетов.

Еще один вопрос касается практических результатов финансирования: сколько работ реально удастся выполнить до наступления зимы.

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Депутат подчеркнула, что принятие правительственного решения о выделении средств, фактическом финансировании работ и завершении строительства или модернизации объектов — это разные этапы. Поэтому решение о распределении бюджетных денег не гарантирует, что запланированные работы успеют выполнить вовремя.

Как мы писали, почти 39% денег украинцев в банках — в Киеве: где сосредоточены сбережения населения

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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