Биткоин снова выше $82 000 на фоне падения цен на нефть: что происходит со спросом

Биткоин в понедельник, 19 октября, снова преодолел отметку в $82 000, восстанавливаясь на фоне снижения цен на нефть. В то же время интерес институциональных инвесторов к криптовалюте ослабевает: американские спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин за прошлую неделю зафиксировали отток $228,6 млн. Об этом сообщает Bloomberg .

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В начале азиатских торгов биткоин подорожал на 2,3%, а к середине дня в Сингапуре торговался около $82 400. Другие крупные криптовалюты также выросли: Ethereum прибавил 3,7%, а Solana — более 4,6%.

Положительная динамика на крипторынку совпала со снижением цен на нефть после того, как они достигли пятимесячного максимума. Признаки стабильности поставок нефти с Ближнего Востока ослабили опасения перебоев на фоне войны США с Ираном.

Нефть Brent подешевела на 2%. В то же время, фьючерсы на американский фондовый индекс S&P 500 выросли примерно на 0,8%, а на Nasdaq 100 — на 1,3%.

Почему биткоин снова растет

Восстановление криптовалют произошло после слабой прошлой недели. Тогда биткоин потерял около 3% на фоне распродажи акций, прежде всего, технологических компаний. На настроения инвесторов повлияли новые сомнения в масштабных инвестициях в искусственный интеллект.

Главный инвестиционный директор Ericsenz Capital Дамиен Ло назвал нынешний рост коррекцией после недели значительного ухудшения отношения инвесторов к риску. По его мнению, отсутствие отрицательных новостей поддерживает рынок, однако предпосылок для уверенного обновления максимумов пока недостаточно.

Он также предупредил о существенных рисках дальнейшего снижения цен на фоне общей ситуации на финансовых рынках.

Несмотря на удешевление, нефть остается дорогой — ее цена держится около $107 за баррель. Это выше уровней, которые преобладали в течение большей части предыдущей недели.

Читайте также: Украина поднялась на 7 место в мире по использованию криптовалют: рейтинг Chainalysis

Институциональные инвесторы выводят деньги из биткоин-ETF

Несмотря на возобновление котировок, спрос на биткоин со стороны крупных инвесторов продолжает ослабевать вторую неделю подряд.

За прошедшую неделю из спотовых биткоин-ETF, торгующихся на американских биржах, вывели $228,6 млн. Неделей ранее отток был значительно больше — $681 млн.

Таким образом, положительная динамика цен пока не сопровождается возвратом стабильного притока капитала в биржевые фонды.

В настоящее время биткоин остается в торговом диапазоне $80 000−85 000, в котором находился и в течение прошлой недели. Дальнейшая динамика будет зависеть, в частности, от ситуации на нефтяном рынке, общих настроений инвесторов и спроса на криптовалютные ETF.

Как мы писали, Биткоин вернулся к $84 000 после резкого падения: что происходит на крипторынку