Министерство внутренних дел и администрации Польши предлагает существенно повысить минимальную сумму, которую иностранцы должны иметь для въезда и пребывания в стране. Соответствующий проект постановления был обнародован на сайте Центра правительственного законодательства, пишет Inpoland.net.
Польша намерена ужесточить финансовые требования к иностранцам: сколько денег нужно будет иметь при въезде
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Согласно предложению, иностранец, который планирует находиться в Польше до четырех дней, должен будет иметь не менее 1000 злотых для покрытия расходов на проживание и питание.
Сейчас для такого срока достаточно 300 злотых, а каждый следующий день необходимо иметь по 75 злотых.
Для отдельных категорий будут действовать другие суммы
Для иностранцев, уже оплативших проживание, едут на санаторное лечение или участвуют в летних рабочих программах, предлагается установить более низкий порог — 130 злотых в день, но не менее 650 злотых.
В настоящее время для этой категории действует требование 20 злотых в день, но не менее 100 злотых.
Новые правила планируют применять, в частности, к туристам и спортсменам.
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Больше будут требовать и от студентов
Изменения будут также касаться иностранцев, которые приезжают в Польшу на обучение, стажировку или для проведения исследовательской работы.
Для них минимальную сумму на первые два месяца пребывания предлагают увеличить с 1270 до 2020 злотых.
В польском ведомстве объясняют, что действующие финансовые нормативы не пересматривались с 2016 года, хотя за это время существенно выросли цены на товары и услуги.
Пока речь идет именно о проекте постановления, поэтому новые суммы еще не вступили в силу.
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