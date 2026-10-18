Давление на гривну растет: каким будет курс доллара и евро на следующей неделе

На валютном рынке Украины на следующей неделе может сохраняться повышенный спрос на иностранную валюту, в то время как предложение со стороны экспортеров будет сокращаться. На этом фоне давление на гривну может усилиться. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Основной коридор на межбанке может составить 44,85–45,15 грн/$, а наличный доллар – 45,10–45,45 грн/$

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По прогнозу, в течение 19−24 октября основной коридор на межбанке может составить 44,85−45,15 грн/$, а наличный доллар — 45,10−45,45 грн/$.

Что будет давить на гривну

Среди основных факторов — уменьшение валютного предложения от экспортеров и возможное увеличение спроса после активизации бюджетных расходов.

Сдерживать давление на курс по этой оценке продолжат валютные интервенции Национального банка и ожидания новых поступлений международного финансирования.

В то же время, международная помощь компенсирует дефицит валюты на рынке, но не устраняет структурные проблемы, в частности потери производственных мощностей и сложности с экспортной логистикой.

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Может ли доллар пойти выше 45 грн

По прогнозу, выход межбанковского курса в диапазон 45,00−45,50 грн/$ остается возможным из-за усиления инфляционного и давления безопасности.

Дополнительным фактором могут служить высокие мировые цены на нефть и геополитическая ситуация вокруг Ирана.

В то же время, спрос на наличную валюту могут частично сдерживать налоговый период для ФОТ и перебои с электроснабжением.

Что будет с евро

Наличный курс евро на следующей неделе прогнозируется в пределах 50,50−51,00 грн/€.

Его динамика будет в значительной степени зависеть от пары EUR/USD на мировом рынке. По оценке автора прогноза, если евро опустится ниже $1,11, следующим ориентиром может стать около $1,08.