На валютном рынке Украины на следующей неделе может сохраняться повышенный спрос на иностранную валюту, в то время как предложение со стороны экспортеров будет сокращаться. На этом фоне давление на гривну может усилиться. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Давление на гривну растет: каким будет курс доллара и евро на следующей неделе
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По прогнозу, в течение 19−24 октября основной коридор на межбанке может составить 44,85−45,15 грн/$, а наличный доллар — 45,10−45,45 грн/$.
Что будет давить на гривну
Среди основных факторов — уменьшение валютного предложения от экспортеров и возможное увеличение спроса после активизации бюджетных расходов.
Сдерживать давление на курс по этой оценке продолжат валютные интервенции Национального банка и ожидания новых поступлений международного финансирования.
В то же время, международная помощь компенсирует дефицит валюты на рынке, но не устраняет структурные проблемы, в частности потери производственных мощностей и сложности с экспортной логистикой.
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Может ли доллар пойти выше 45 грн
По прогнозу, выход межбанковского курса в диапазон 45,00−45,50 грн/$ остается возможным из-за усиления инфляционного и давления безопасности.
Дополнительным фактором могут служить высокие мировые цены на нефть и геополитическая ситуация вокруг Ирана.
В то же время, спрос на наличную валюту могут частично сдерживать налоговый период для ФОТ и перебои с электроснабжением.
Что будет с евро
Наличный курс евро на следующей неделе прогнозируется в пределах 50,50−51,00 грн/€.
Его динамика будет в значительной степени зависеть от пары EUR/USD на мировом рынке. По оценке автора прогноза, если евро опустится ниже $1,11, следующим ориентиром может стать около $1,08.
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