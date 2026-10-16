Крупнейший банк Польши рассматривает покупку банка в Украине: что известно о возможной сделке

Крупнейший банк Польши PKO Bank Polski рассматривает возможность покупки банка в Украине, в частности, государственного. Раньше среди потенциальных целей называли Сэнс Банк, однако польская группа пока не подтвердила интерес к конкретному учреждению. О планах расширения рассказал глава правления Кредобанка Якуб Карновски в интервью Forbes Ukraine.

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Может PKO Bank Polski купить Смысл Банк

В сентябре Forbes Ukraine сообщал, что PKO Bank Polski интересовался приобретением Государственного Сэнс Банка. Об этом изданию рассказал чиновник финансового блока правительства, пожелавший остаться анонимным, поскольку не имел полномочий публично комментировать этот вопрос.

В то же время Карновски не подтвердил интерес к Сенс Банку или какому-либо другому конкретному учреждению. По его словам, говорить об этом пока рано.

«Однако я уверен, что PKO Bank Polski будет одним из ключевых игроков в украинском банковском секторе», — отметил он.

Весной правительство заявило о намерении ускорить продажу Сэнс Банка, национализированного в 2023 году.

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Почему польский банк хочет расшириться в Украине

PKO Bank Polski уже больше 20 лет работает в Украине через Кредобанк. Его сеть сосредоточена преимущественно в западных регионах страны, в частности, во Львове и области.

По словам Карновски, за пределами западной Украины и Киева присутствие банка остается незначительным. В частности, в Одессе, Харькове и Полтаве его не воспринимают как крупный игрок рынка.

«Там же мы тоже хотим быть, потому что стремимся стать по-настоящему общеукраинским банком», — объяснил председатель правления Кредобанка.

От чего зависит возможная сделка

Сроки приобретения банка будут зависеть от нескольких факторов. Среди них Карновски назвал готовность украинского правительства продавать государственные банки во время войны и решение других участников рынка по продаже своих украинских активов.

Следовательно, конкретные договоренности о покупке пока не объявлены. PKO Bank Polski рассматривает расширение присутствия в Украине, но возможность и сроки сделки будут зависеть от ситуации на банковском рынке и решений потенциальных продавцов.

Что известно о PKO Bank Polski

PKO Bank Polski основали в 1919 году как сберегательную кассу. После 1989 г. он превратился в универсальный коммерческий банк, а в ноябре 2004 г. вышел на Варшавскую фондовую биржу. В настоящее время около 31% банка принадлежит государству.

В конце 2025 года активы PKO Bank Polski составили 583 млрд злотых — около 138 млрд евро. Чистая прибыль за год достигла 10,7 млрд злотых, или примерно 2,5 млрд евро.

По состоянию на март 2026 года у банка было около 12,5 млн клиентов. Объем их депозитов составил 470,9 млрд злотых — около 110 млрд евро. PKO Bank Polski занимает примерно пятую часть польского рынка по активам, кредитам и инвестиционным фондам.