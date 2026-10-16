UniCredit приближается к поглощению Commerzbank: ЕЦБ позволил увеличить долю более 30%

Как сообщают Euronews, Европейский центральный банк (ЕЦБ) позволил итальянскому UniCredit увеличить долю в немецком Commerzbank более 30% без установления верхнего предела владения. Банк рассчитывает завершить остальные регуляторные процедуры примерно до конца 2026 года и получить около 50% голосов, что позволит ему установить контроль над немецким кредитором.

Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В UniCredit назвали решение ЕЦБ важным этапом в процессе приобретения Commerzbank. По мнению итальянского банка, оно свидетельствует о положительной оценке сделки регулятором и доверии к финансовой устойчивости UniCredit.

UniCredit стремится усилить позиции в Европе

Стоимость Commerzbank оценивается примерно в €35 млрд. Приобретение немецкого банка должно помочь UniCredit укрепить позиции на европейском финансовом рынке и конкурировать с крупнейшими американскими банками.

UniCredit стал покупать акции Commerzbank в сентябре 2024 года. С этого момента итальянский кредитор увеличил свое влияние и получил доступ почти к 50% голосов, несмотря на сопротивление руководства немецкого банка и правительства Германии. Немецкому государству до сих пор принадлежит около 12% акций Commerzbank.

В UniCredit считают, что объединение поможет укрепить фрагментированный банковский сектор Европы и повысить его конкурентоспособность на международном уровне.

Читайте также: Банк сократил 3000 работников, но нанял еще 1000 консультантов из-за ИИ: что произошло в Bank of America

Commerzbank пытался отстоять независимость

Руководство Commerzbank пыталось убедить акционеров сохранить независимость банка. Для этого компания сократила тысячи рабочих мест и повысила финансовые цели.

Однако по мере продвижения UniCredit к установлению контроля, позиция немецкого банка стала более открытой к диалогу. В конце июля генеральный директор Commerzbank Беттина Орлопп призвала к конструктивным переговорам с итальянским кредитором.

Немецкие власти также пытаются повлиять на условия потенциального соглашения. В прошлом месяце министр финансов Германии Ларс Клингбайль встретился с генеральным директором UniCredit Андреа Орселем, чтобы обсудить будущее Commerzbank.

Клингбайль отметил важность сохранения роли немецкого банка в финансировании экономики страны.

Несмотря на разрешение ЕЦБ, соглашение требует еще завершения остальных регуляторных процедур и выполнения установленных условий. UniCredit ожидает, что это удастся сделать до конца года.

Как мы писали, ЕЦБ подключил блокчейн к финансовым рынкам