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16 октября 2026, 13:10 Читати українською

Штрафы ТЦК на 34 тысячи гривен: Опендатабот подсчитал, сколько дел выиграли бухгалтеры в судах

Бухгалтеров штрафуют на 34 тыс. грн за нарушение правил военного учета, но в судах они преимущественно выигрывают. По данным Опендатабот, из восьми найденных за последние три года дел в шести судах полностью встали на сторону работников, еще в одном — частично. Чаще причиной отмены штрафов было отсутствие доказательств конкретного нарушения.

Бухгалтеров штрафуют на 34 тыс.
Опендатабот проанализировал штрафы ТЦК для бухгалтеров
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Бухгалтеры оспаривают штрафы территориальных центров комплектования (ТЦК) за нарушение правил военного учета. По данным Опендатабота, за последние три года в судебном реестре нашли по меньшей мере восемь таких дел. В семи случаях сумма штрафа составила 34 тыс. грн, еще в одном — 59,5 тыс. грн.

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Почему суды отменяют штрафы

Чаще суды вставали на сторону бухгалтеров, когда ТЦК не доказывали конкретного нарушения. В постановлениях могли упоминать общие недочеты воинского учета, но не разъяснять, что именно, когда и в отношении кого не сделал работник.

В других случаях бухгалтерам ставили в упрек недостатки в организационной работе, за которую должен отвечать руководитель предприятия. Например, речь шла о назначении работника на замену или оформлении соответствующих приказов.

Еще одна проблема — нехватка доказательств личной вины. Сам факт нарушений воинского учета на предприятии не доказывает, что ответственность за них должен нести конкретный бухгалтер.

Кто должен вести военный учет на предприятии

Ведение воинского учета не является автоматической обязанностью бухгалтера. За его ведение в компании отвечает руководитель организации, а конкретно вести учет обязан работник, которому поручили эти функции.

По правилам их возлагают на работников кадровой службы. Однако, если у компании нет отдельного кадровика, ответственным за воинский учет может быть назначен другой работник, в частности бухгалтер.

Сколько дел выиграли бухгалтеры

Из восьми найденных судебных дел шесть завершились полным удовлетворением исков бухгалтеров. Еще в одном случае суд удовлетворил иск частично. Только одному работнику не удалось обжаловать штраф.

Первые два решения по таким делам датированы 2024 годом, еще три были приняты в 2025 году и три — в 2026-м. Дела рассматривали суды семи регионов Украины. Больше всего решений нашли на Хмельнитчине — два. По одному — на Днепропетровщине, Черниговщине, Тернопольщине, Ивано-Франковщине, Харьковщине и Киевщине.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Pasha1233
Pasha1233
16 октября 2026, 13:54
#
Суди? У нас ще є таке поняття? Наш суд триває 7 років, покидьок на волі, все куплено
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