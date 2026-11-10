После закрытия межбанка во вторник, 10 ноября, курс доллара подешевел на 30 копеек в покупке и на 30 копеек в продаже. В то время как курс евро уменьшился на 50 копеек в покупке и на 58 копеек — в продаже.
Доллар и евро дешевеют на межбанке
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Валютный рынок
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Открытие 10 ноября
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Закрытие 10 ноября
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Изменения
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45,60/45,63
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45,30/45,33
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30/30
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51,27/51,28
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50,67/50,70
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50/58
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,41−46,05 грн. Евро покупают за 50,82 грн., а продают за 51,67 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 46,00−46,22, евро — 51,54−51,85 грн.
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Источник: Минфин
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