Доллар снова пошел вверх, евро превысил 51 грн: курс валют на 11 ноября

На среду, 11 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 45,50 грн . По сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подорожала на 9 копеек — 10 ноября ее курс составил 45,41 грн.

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Официальный курс евро на 11 ноября установлен на уровне 51,07 грн. За день европейская валюта прибавила 26 копеек — накануне ее курс составлял 50,81 грн.

Таким образом доллар и евро дорожают второй день подряд. За два дня официальный курс доллара вырос на 18 копеек, а евро — на 43 копейки.