Вывоз свыше €10 тыс.: таможенники предупредили об ошибке, которая создаст проблемы на границе

Пересечение границы с большой суммой наличных нуждается не только в таможенной декларации, но и надлежащих банковских документов. Даже если деньги были законно сняты со счета, их вывоз может усложниться из-за просроченных подтверждений или несоответствия данных о владельце средств. Отдельные правила действуют и для тех, кто получил деньги по доверенности. Что следует учесть украинцам перед поездкой и какие документы могут проверить таможенники? Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Более 10 тысяч евро за границу: таможенники предупредили о серьезной ошибке. Фото: Pexels

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Сколько наличных можно вывезти без декларации

Без письменного декларирования через украинскую границу можно вывозить наличные в гривнах, иностранной валюте и банковские металлы, если их общая стоимость не достигает эквивалента 10 тысяч евро.

Если сумма составляет 10 тысяч или более евро, нужно заполнить таможенную декларацию. При этом верхний предел для вывоза валютных ценностей законодательство Украины не устанавливает.

Однако для резидентов Украины есть еще одно условие. Если человек перевозит более 10 тысяч евро, он должен подтвердить, что наличные деньги снял именно со своего банковского счета. Причем, документы нужны не на всю сумму, а только на ту часть, которая превышает установленный порог.

К примеру, если вы вывозите 15 тысяч евро, задекларировать придется все деньги, но подтвердить банковскими документами нужно всего 5 тысяч евро.

Сумма валютных ценностей перечисляется в евро по официальному курсу Национального банка на день пересечения границы.

Какие банковские документы нужно подготовить

Подтвердить снятие денег со счета можно несколькими документами. Среди них — платежная инструкция о выдаче наличных денег в кассе банка, чек банкомата, квитанция платежного терминала или выписка о движении средств по счету.

При этом не обязательно собирать все эти документы одновременно. Банковской выписки может быть достаточно, если по ней понятно, что деньги сняли именно с собственного счета.

Есть еще один нюанс для тех, кто сначала снял деньги в одной валюте, а затем обменял их на другую. В этом случае может потребоваться квитанция о валютно-обменной операции.

Важно также проверить дату снятия наличных денег. Банковские документы, подтверждающие данную операцию, действительны в течение 90 календарных дней. Если с момента снятия денег до поездки прошло больше времени, документы уже не будут соответствовать установленному сроку.

Почему доверенность не дает права вывезти чужие деньги

Обналичить с банковского счета другого человека по надлежаще оформленной доверенности можно. Но воспользоваться такими документами для вывоза за границу больше 10 тысяч евро представитель не сможет.

Как объясняет Национальный банк, подтверждение снятия средств с чужого счета по доверенности не подходит для таможенного оформления их вывоза.

То есть, для резидента Украины важно не только иметь документы о получении денег в банке. Они должны подтверждать, что средства сняли с его собственного счета в украинском банке.

Что нужно знать о вывозе золота

Правила касаются не только наличных денег. Если человек перевозит банковские металлы, то их стоимость также учитывается вместе с другими валютными ценностями.

Когда общая сумма превышает эквивалент в 10 тысяч евро, резиденты Украины должны подтвердить приобретение металлов в банке или Национальном банке Украины. Для этого подойдут квитанции об операциях с банковскими металлами с физической поставкой или документах НБУ о приобретении инвестиционных монет.

Как и с наличными деньгами, подтверждать нужно лишь ту часть стоимости, которая превышает 10 тысяч евро.

Итак, перед выездом с большой суммой наличных стоит проверить три вещи: задекларированы ли валютные ценности, подтверждено ли снятие средств с собственного счета и не прошли 90 дней от банковской операции.