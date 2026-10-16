«Сырное королевство» приостанавливает работу в Украине: что заявила совладелица сети

Сеть магазинов «Сырное королевство», специализирующаяся на продаже сыров из разных стран мира, приостанавливает деятельность в Украине. Совладелица компании Любовь Николаева пояснила в комментарии LIGA.net, что на решение повлияли российские обстрелы, потеря магазинов в прифронтовых городах, значительные убытки и усиление конкуренции.

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За 15 лет работы «Сырное королевство» разрослось до 84 магазинов, в которых продавали более 100 видов европейских сыров. Однако в 2026 году сеть сократилась до 32 торговых точек.

Одной из причин сворачивания бизнеса стали российские обстрелы. В июне 2025 года российский дрон разрушил головной офис компании в Киеве. Ущерб от атаки оценили в 4 млн грн. Кроме того, сеть потеряла магазины в прифронтовых городах.

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На работу компании также повлияло ужесточение конкуренции. Европейские сыры начали продавать обычные супермаркеты, а украинские крафтовые производители предлагают все больше альтернатив.

До полномасштабной войны около 40% магазинов «Сырного королевства» работали по франшизе. В общей сложности сеть объединяла 48 команд и насчитывала 250 сотрудников по всей стране.

Несмотря на приостановку работы, компания не заявляет об окончательном уходе с рынка.

«Мы не уходим навсегда, а приостанавливаем деятельность», — сказала совладелица сети Любовь Николаева.