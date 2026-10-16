Tesla показала летающий электрокар с ускорителями SpaceX: во сколько обойдется новый Roadster

Tesla представила новое поколение электрического спорткара Roadster, который в демонстрации смог подняться над землей, проделать маневр в воздухе и приземлиться на колеса с помощью реактивных ускорителей. Как сообщает Reuters, разработку создали в сотрудничестве со SpaceX. Илон Маск заявил, что производство автомобиля должно начаться в 2028 году.

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Что умеет новый Roadster

Уникальная особенность автомобиля — система холодногазовых ускорителей. Они создают тягу с помощью сжатого газа, без сжигания горючего. Во время презентации Roadster не только ненадолго оторвался от земли, но и выполнил воздушный разворот и перепрыгнул через другие автомобили и грузовики.

Еще одна необычная функция — система присасывания, которая помогает машине двигаться по изогнутой рампе даже в перевернутом положении. Это демонстрационные возможности, а не свидетельство того, что автомобиль сможет летать на значительные расстояния или передвигаться по вертикальным стенам в обычных условиях.

По данным Tesla, Roadster должен разгоняться от 0 до 60 миль/час (примерно 97 км/ч) менее чем за секунду. Заявленная максимальная скорость превышает 370 км/ч, а запас хода более 480 км. Эти характеристики пока следует рассматривать как заявленные изготовителем показатели, а не результаты независимых испытаний.

Сколько будет стоить Tesla Roadster

Окончательную цену нового Roadster Tesla пока не объявила. В 2017 году, когда компания впервые представила второе поколение спорткара, базовую стоимость заявляли на уровне $200 000. Однако после почти девяти лет задержек эту цену нельзя считать подтвержденной новой версией.

После презентации Tesla открыла резервирование нескольких конфигураций:

Performance — депозит $50 000.

Thrust с ускорителями — депозит $250 000.

Rocket — эксклюзивная одноместная версия с полной системой полета, доступная только по приглашению.

Важно: $50 000 и $250 000 — это суммы депозитов для резервирования, а не объявленные цены автомобилей. Стоимость готовых версий пока неизвестна. Reuters также отмечает, что дорожную легальность отдельных функций и их использование на обычных дорогах еще не выяснили.

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Почему премьеру пришлось ждать почти девять лет

Tesla впервые представила концепцию Roadster второго поколения в ноябре 2017 года и тогда обещала начать поставки в 2020 году. Однако сроки неоднократно переносились. Теперь компания ориентируется на запуск производства в 2028 году.

Новинка должна стать демонстрацией технологических возможностей Tesla и SpaceX. В то же время сам Маск ранее признавал, что Roadster вряд ли окажет значительное влияние на финансовые результаты автопроизводителя. В настоящее время Tesla больше сосредотачивается на автономном вождении, роботокси и робототехнике.

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