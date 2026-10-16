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16 октября 2026, 9:07 Читати українською

Минфин обменял ОВГЗ на 5 млрд грн: новые облигации принесут 12,03% годовых

Министерство финансов Украины провело аукцион по обмену облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 5 млрд грн по номинальной стоимости. Инвесторам предложили обменять бумаги с погашением 4 ноября 2026 на новые облигации, которые будут погашаться 30 мая 2029 года. Средневзвешенная доходность нового выпуска составила 12,03% годовых.

Министерство финансов Украины провело аукцион по обмену облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 5 млрд грн по номинальной стоимости.
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Что известно о новых ОВГЗ

Срок обращения новых облигаций составит около 2,6 лет. По результатам аукциона Минфин удовлетворил заявки на 5 млрд. грн. по номинальной стоимости.

В рамках операции на счет эмитента зачислят более 5,06 млн старых облигаций общей суммой свыше 5,51 млрд грн. После этого их погасят и аннулируют.

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Зачем Минфин проводит обмен облигаций

Switch-аукционы позволяют государству заменять приближающиеся сроки погашения облигации на новые — с более поздней датой выплат.

Для бюджета это означает, что потребность возвращать средства владельцам старых ОВГЗ в ближайшее время можно перенести на будущие периоды. В то же время инвесторы получают новые ценные бумаги вместо тех, по которым вскоре должны были получить погашение.

Такие операции помогают Минфину уменьшать краткосрочную долговую нагрузку и продлевать средний срок госдолга.

Как мы писали, даже $500 тысяч в год не спасают: состоятельные американцы живут от зарплаты к зарплате

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
16 октября 2026, 14:07
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Пишіть вже нормально — не змогли виплатити борги і перенесли борги на кілька років вперед. Збільшили відсотки з 6% до 12,3 відсотки КОЖЕН РІК, тобто через рік треба буде ще більше віддати
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