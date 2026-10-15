Спрос на рассрочку готовых квартир осенью может вырасти на 30% — эксперт

В октябре-декабре спрос на программы рассрочки готового жилья от застройщиков может возрасти примерно на 30% по сравнению с летним периодом. Такой прогноз озвучила коммерческий директор строительной компании GAZDA Марианна Бигунец.

В октябре-декабре спрос на программы рассрочки готового жилья от застройщиков может возрасти примерно на 30%

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При этом до 90% новых запросов в этом сегменте могут относиться к квартирам в уже введенных в эксплуатацию или почти готовым к заселению домам, в частности, жилью с ремонтом «под ключ».

Покупатели все чаще хотят готовое жилье

По ее словам, рассрочка постепенно перестает быть инструментом только для покупки квартир на ранних этапах строительства.

Покупатели все чаще стремятся приобрести готовое жилье, сразу заселиться, но не платить всю сумму в день заключения сделки.

Наибольшим спросом, по прогнозу эксперта, будут беспроцентные программы рассрочки сроком на 3−5 лет. В некоторых проектах первоначальный взнос может стартовать от примерно 10% стоимости квартиры.

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Квартир с готовым ремонтом пока немного

По оценкам GAZDA, в западных областях квартиры с полностью завершенным ремонтом составляют около 20% предложения жилья, готового к заселению.

В компании ожидают, что на фоне сезонного оживления спроса уже к ноябрю в наиболее востребованных комплексах доля непроданных квартир с полным ремонтом может сократиться до примерно 5% доступного предложения.

При этом готовая квартира с ремонтом в введенном в эксплуатацию доме может стоить примерно на 30−50% дороже жилья в сравниваемом проекте, строительство которого завершено примерно наполовину.

На что обращают внимание покупатели

По словам Бегунец, кроме цены и площади покупателей все больше интересуют возможность быстрого заселения, понятна конечная стоимость жилья, размер первого взноса и ежемесячного платежа, безопасность и энергоавтономность дома.

Для отдельных квартир комфорт-класса условная модель может предусматривать первый взнос около 400 тыс. грн и последующие платежи до 40 тыс. грн в месяц, однако конкретные условия зависят от стоимости жилья и срока рассрочки.

Особое внимание покупатели уделяют тому, будут ли работать при отключении отопления, водоснабжения, насосы, лифты, освещение общих зон и системы контроля доступа.

По оценке GAZDA, большинству таких критериев в западных областях соответствуют до 15% новых жилых комплексов.

Что проверить перед покупкой

Перед покупкой готовой квартиры эксперт советует проверить факт ввода дома в эксплуатацию, документы на жилье и юридическую модель сделки.

Если квартира приобретается в рассрочку, следует отдельно выяснить, фиксируется ли конечная цена, предусмотрена ли валютная или другая индексация, какие санкции действуют в случае просрочки платежей и когда покупатель получает ключи и право собственности.

Все приведенные оценки роста спроса, доли предложения и возможного сокращения остатков готовых квартир являются прогнозами GAZDA, а не статистикой всего первичного рынка Украины.