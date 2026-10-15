Спрос на рассрочку готовых квартир осенью может вырасти на 30% — эксперт

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 октября 2026, 16:27 Читати українською

Спрос на рассрочку готовых квартир осенью может вырасти на 30% — эксперт

В октябре-декабре спрос на программы рассрочки готового жилья от застройщиков может возрасти примерно на 30% по сравнению с летним периодом. Такой прогноз озвучила коммерческий директор строительной компании GAZDA Марианна Бигунец.

В октябре-декабре спрос на программы рассрочки готового жилья от застройщиков может возрасти примерно на 30% по сравнению с летним периодом.
В октябре-декабре спрос на программы рассрочки готового жилья от застройщиков может возрасти примерно на 30%
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

При этом до 90% новых запросов в этом сегменте могут относиться к квартирам в уже введенных в эксплуатацию или почти готовым к заселению домам, в частности, жилью с ремонтом «под ключ».

Покупатели все чаще хотят готовое жилье

По ее словам, рассрочка постепенно перестает быть инструментом только для покупки квартир на ранних этапах строительства.

Покупатели все чаще стремятся приобрести готовое жилье, сразу заселиться, но не платить всю сумму в день заключения сделки.

Наибольшим спросом, по прогнозу эксперта, будут беспроцентные программы рассрочки сроком на 3−5 лет. В некоторых проектах первоначальный взнос может стартовать от примерно 10% стоимости квартиры.

Читайте также: НДФЛ по аренде жилья снизят с 18% до 5%: Рада поддержала поправку

Квартир с готовым ремонтом пока немного

По оценкам GAZDA, в западных областях квартиры с полностью завершенным ремонтом составляют около 20% предложения жилья, готового к заселению.

В компании ожидают, что на фоне сезонного оживления спроса уже к ноябрю в наиболее востребованных комплексах доля непроданных квартир с полным ремонтом может сократиться до примерно 5% доступного предложения.

При этом готовая квартира с ремонтом в введенном в эксплуатацию доме может стоить примерно на 30−50% дороже жилья в сравниваемом проекте, строительство которого завершено примерно наполовину.

На что обращают внимание покупатели

По словам Бегунец, кроме цены и площади покупателей все больше интересуют возможность быстрого заселения, понятна конечная стоимость жилья, размер первого взноса и ежемесячного платежа, безопасность и энергоавтономность дома.

Для отдельных квартир комфорт-класса условная модель может предусматривать первый взнос около 400 тыс. грн и последующие платежи до 40 тыс. грн в месяц, однако конкретные условия зависят от стоимости жилья и срока рассрочки.

Особое внимание покупатели уделяют тому, будут ли работать при отключении отопления, водоснабжения, насосы, лифты, освещение общих зон и системы контроля доступа.

По оценке GAZDA, большинству таких критериев в западных областях соответствуют до 15% новых жилых комплексов.

Что проверить перед покупкой

Перед покупкой готовой квартиры эксперт советует проверить факт ввода дома в эксплуатацию, документы на жилье и юридическую модель сделки.

Если квартира приобретается в рассрочку, следует отдельно выяснить, фиксируется ли конечная цена, предусмотрена ли валютная или другая индексация, какие санкции действуют в случае просрочки платежей и когда покупатель получает ключи и право собственности.

Все приведенные оценки роста спроса, доли предложения и возможного сокращения остатков готовых квартир являются прогнозами GAZDA, а не статистикой всего первичного рынка Украины.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами