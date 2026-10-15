В Раду подали законопроект о регулировании работы риэлторов: как хотят защитить украинцев от мошенничества

В Верховную Раду подали законопроект № 16145, который должен ввести единые правила работы риэлторов и агентств недвижимости в Украине. Как сообщает Судебно-юридическая газета, документ предусматривает требования к профессиональной квалификации посредников, аккредитацию агентов, определение их обязанностей и ответственности за нарушение. Цель — защитить покупателей, продавцов и арендаторов жилья от мошенничества и вывести рынок из тени.

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Несмотря на то, что услугами риэлторов пользуются во время большинства сделок с жильем, в Украине до сих пор нет специального закона, который комплексно регулировал бы эту профессиональную деятельность. По данным авторов законопроекта, посредники участвуют примерно в 90% договоров купли-продажи и аренды недвижимости.

В то же время, определенные требования к участникам рынка уже существуют. Например, законодательство предусматривает отдельные обязанности по налоговой отчетности и финансовому мониторингу. Однако, как отмечают разработчики, этих механизмов недостаточно для надлежащего контроля над работой всех посредников.

Как мошенники обманывают при покупке и аренде жилья

Отсутствие единых профессиональных правил, по оценке авторов законопроекта, создает условия для работы недобросовестных посредников и так называемых черных маклеров. Среди рисков — не только завышенные комиссии, но и схемы, по которым люди могут потерять деньги или даже недвижимость.

В частности, при операциях с жильем могут использовать следующие способы обмана:

Продажа недвижимости без надлежащих полномочий. Соглашение пытается заключить лицо, не имеющее права распоряжаться жильем или действовать от имени собственника.

Сокрытие важной информации об объекте. Покупателю могут сообщать ложные данные о техническом состоянии жилья, его характеристиках или зарегистрированных жильцах.

Подмена содержания контракта. К примеру, человека могут склонить к дарению недвижимости вместо оформления договора пожизненного содержания. В таком случае собственник рискует передать жилье другому лицу, не получив надлежащих гарантий по уходу и содержанию.

Получение жилья под невыполненные обещания. Мошенники могут убеждать владельца передать недвижимость в обмен на определенные услуги или обязательства, которые они изначально не планируют выполнять.

Наличие риэлтора само по себе не гарантирует защиты от этих схем. Поэтому важны остаются проверка документов, прав собственности, полномочий представителей и юридических последствий договора.

Какие правила хотят ввести для риелторов

Законопроект № 16145 должен определить правовые основы работы посредников в сфере недвижимости и закрепить их права, обязанности и ответственность перед клиентами.

Среди ключевых предложений:

Профессиональная квалификация. Планируется урегулировать требования к подготовке специалистов по недвижимости.

Аккредитация агентов. Документ предусматривает установление правил, согласно которым агенты смогут осуществлять посредническую деятельность.

Ответственность за нарушение. Закон должен определить последствия несоблюдения установленных требований при оказании услуг.

Профессиональное самоуправление. Его основы предлагают закрепить на законодательном уровне, чтобы обеспечить более организованный контроль за профессиональной деятельностью.

Ожидается, что такие требования помогут отделить специалистов, работающих по понятным правилам от посредников, деятельность которых связана с нарушениями. В то же время, конкретный эффект будет зависеть от окончательной редакции закона и механизмов его выполнения.

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Как закон может изменить рынок недвижимости

Для покупателей и продавцов жилья новые правила должны сделать более понятными требования к посреднику, его профессиональной подготовке и ответственности. Арендаторам они могут помочь получить более прозрачные условия сотрудничества с агентствами и уменьшить риск столкнуться с недобросовестными маклерами.

Для легального бизнеса урегулирование рынка может создать более равные условия конкуренции. Для государства одним из ожидаемых результатов является сокращение теневой деятельности и увеличение налоговых поступлений.

Инициатива также связана с приближением украинского законодательства к европейским подходам и требованиям в сфере противодействия отмыванию средств. Рынок недвижимости считается одним из направлений, где важно понимать происхождение средств и обеспечивать надлежащую прозрачность сделок.

Однако речь идет только о законодательной инициативе. Законопроект зарегистрировали в Верховной Раде 13 октября 2026, и он еще должен пройти парламентское рассмотрение.

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