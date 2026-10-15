Мошенники оформляют кредиты на чужой номер: как работает SIM-swap и кто в зоне риска

Мошенничество с перевыпуском SIM-карт остается актуальной угрозой для украинцев: злоумышленники пытаются получить контроль над телефонными номерами, привязанными к банковским счетам, государственным сервисам и кредитным кабинетам. Как сообщает издание «На пенсии», особенно уязвимыми могут быть украинцы за границей, которые перестали пользоваться старыми украинскими номерами.

Как работает схема SIM-swap

SIM-swap — это мошенническое получение контроля над чужим мобильным номером через перевыпуск SIM-карты или перенос номера на другую SIM или eSIM. После этого настоящая карточка владельца может потерять сеть, а мошенник — получать поступающие на этот номер звонки и SMS.

Есть и другой сценарий: мошенники покупают номер, которым когда-то пользовался другой человек, но оператор уже аннулировал и повторно выставил на продажу. Если бывший владелец не обновил контактные данные в банках и других сервисах, новый владелец номера может попытаться воспользоваться процедурами обновления доступа.

В случае перевыпуска активного номера злоумышленники могут собирать информацию о человеке, пытаться обойти проверки мобильного оператора или выманивать коды подтверждения под видом службы поддержки.

Получив контроль над номером, мошенники могут попытаться восстановить пароль к интернет-банкингу, войти в другие привязанные аккаунты или оформить онлайн-кредиты. В то же время, самого номера телефона не всегда достаточно для доступа к счету: результат зависит от дополнительных механизмов проверки и защиты конкретного сервиса.

Сколько денег могут потерять пострадавшие

Средняя сумма одного онлайн кредита в таких схемах может составлять от 3 тыс. до 15 тыс. грн. Если мошенникам удается подать заявки в несколько кредитных компаний, общая сумма долга, оформленного на одного человека за короткое время, может составить 100 тыс. грн.

Особый риск возникает, когда человек не знает, что его номер уже перевыпущен или перешел к новому владельцу. Она может не получить сообщения о попытках входа, изменении пароля или оформлении кредита.

Почему в зоне риска украинцы за границей

После переезда за границу многие покупают местные SIM-карты, а украинские оставляют без использования. Если номер длительное время неактивен, оператор может аннулировать его в соответствии со своими правилами и затем повторно продать.

Проблема в том, что бывший владелец может и дальше использовать этот номер в банковских сервисах, электронной почте, социальных сетях или для входа в государственные приложения. При этом он уже не контролирует SIM-карту и может не знать, что номер получил другой человек.

Поэтому важно не только поддерживать украинский номер активным, но и проверить, не остался ли он привязан к важным аккаунтам, которыми человек больше не пользуется.

Как защитить номер, банковские счета и личные данные

Киберполиция рекомендует заранее позаботиться о защите номера, особенно если он используется как финансовый.

Зарегистрируй номер на себя. Уточните у мобильного оператора возможность персональной регистрации SIM-карты, в частности через Дію. Підпис или BankID, если такой вариант доступен.

Ограничь дистанционный перевыпуск SIM. Спросите оператора, можно ли отключить или дополнительно защитить возможность удаленной замены SIM-карты или перехода на eSIM.

Защитите аккаунт мобильного оператора. Установите надежный уникальный пароль и включите дополнительную проверку входа, если она доступна.

Не сообщайте коды SMS. Работники банков и операторов не должны просить называть коды подтверждения для того, чтобы «защитить счет» или «улучшить связь».

Обновите номер в банках и других сервисах. Если старый номер больше не используется, замените его актуальным и проверьте другие способы восстановления доступа. Для важных аккаунтов, где это возможно, используйте дополнительные средства защиты, а не только SMS.

Регулярно проверяйте активность украинской SIM-карты за границей. Чтобы избежать аннулирования номера, пополняйте счет или пользуйтесь услугами в соответствии с правилами оператора.

Если SIM-карта внезапно потеряла сеть без очевидной причины, следует немедленно обратиться к оператору через официальный канал и выяснить, не произошел ли перевыпуск. Одновременно нужно сообщить банку, проверить операции и при необходимости заблокировать доступ к счетам. Если есть подозрение на оформление кредитов без вашего согласия, следует обратиться к правоохранителям и проверить кредитную историю.

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Киберполиция также сообщает о совместных мерах операторов, банков и правоохранительных органов по выявлению и предупреждению SIM-swap атак.

Итак, главный риск заключается не только в потере телефонного номера, но и в том, что он может оставаться ключом для восстановления доступа к финансовым и государственным сервисам. Поэтому старый номер, который больше не используется, следует не просто отложить, а должным образом защитить или отвязать от важных аккаунтов.

Как мы писали, Мошенники атакуют украинцев за границей из-за неактивных SIM-карт.