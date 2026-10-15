Связь исчезает во время блэкаутов, а тариф растет: когда оператор должен пересчитать оплату

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 октября 2026, 11:32 Читати українською

Связь исчезает во время блэкаутов, а тариф растет: когда оператор должен пересчитать оплату

Украинцы могут потребовать перерасчета абонентной платы, если оператор не предоставил услуги из-за повреждения сети и нарушил установленный срок ремонта. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Украинцы могут потребовать перерасчета абонентной платы, если оператор не предоставил услуги из-за повреждения сети и нарушил установленный срок ремонта.
Когда можно требовать перерасчета за мобильную связь
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Однако самое исчезновение мобильного сигнала или домашнего интернета еще не гарантирует возврата средств. Важно установить причину перебоев, зарегистрировать обращение у оператора и проверить, выполнены ли предусмотренные законодательством условия. Во время блекаутов это может быть затруднительно, ведь отсутствие связи не всегда означает повреждение сети.

За какое время оператор должен восстановить мобильную связь

Требования к качеству мобильной связи устанавливается приказом Администрации Госспецсвязи № 576 от 20 сентября 2021 года.

Документ предусматривает нормативный показатель времени устранения повреждений мобильной сети и восстановления доступа к услугам — не более одних суток. В то же время не менее 95% заявлений о повреждении сети должны быть исполнены в пределах этого срока.

Это не означает, что оператор при любых обстоятельствах обязан восстановить связь каждому абоненту ровно за 24 часа. Речь идет о нормативе качества, согласно которому оценивают работу сети. Кроме того, при оценке качества не учитываются частные случаи похищения или повреждения инфраструктуры, если это должным образом зафиксировано правоохранительными органами, а также чрезвычайные ситуации и аварии.

Поэтому, если связь исчезает из-за повреждения оборудования в результате российских обстрелов, применение этого норматива будет зависеть от конкретных обстоятельств. В то же время оператор должен выполнять другие предусмотренные законодательством обязанности по информированию абонентов и возобновлению услуг.

Когда можно потребовать перерасчета

Право на неуплату абонентной платы и платы за неоказанные услуги предусмотрено Правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг, утвержденными постановлением Кабмина № 761 от 25 июня 2025 года.

В соответствии с подпунктом 32 пункта 69 Правил абонент может не оплачивать услуги за период повреждения сети или технических средств, если одновременно выполняются следующие условия:

  • повреждение произошло не по вине абонента;

  • из-за него сократился список доступных услуг;

  • оператор нарушил предельный срок устранения повреждения.

Период для такого перерасчета отсчитывается с даты, когда оператор зарегистрировал устное или письменное обращение абонента.

Это значит, что важно не просто ждать возобновления связи, а сообщить о проблеме официально. Если оператор не зафиксировал обращение, доказать дату начала периода, за который следует перерасчет, может быть сложнее.

Почему пересчет во время блекаутов — не автоматический

Основная сложность состоит в том, что отсутствие связи и повреждения сети — не одно и то же.

При отключении электроэнергии базовые станции переходят на резервное питание. Если аккумуляторы разряжаются, доступ к мобильной связи может исчезнуть даже без повреждения оборудования. К тому же из-за отсутствия домашнего интернета больше людей одновременно пользуются мобильной сетью, что повышает нагрузку на нее.

Домашний интернет также может исчезнуть по разным причинам. К примеру, в квартире нет электроэнергии для роутера или терминала, хотя сеть провайдера работает. В такой ситуации проблема может быть связана с оборудованием абонента, а не с повреждением сети поставщика.

Если поврежден кабель, базовая станция или другие элементы инфраструктуры, это уже другая ситуация. В это время нужно выяснять, когда оператор получил сообщение, какой срок ремонта применяется и был ли он нарушен.

Для домашнего интернета также важно проверить договор с провайдером: в нем должны быть указаны сроки устранения повреждений. Норматив в сутки, установленный приказом № 576, касается показателей качества мобильной связи, поэтому автоматически переносить его на все услуги фиксированного интернета не следует.

Следовательно, причина перебоев, условия договора и дата регистрации обращения определяют, есть ли основания для перерасчета. Рост тарифа сам собой не означает, что абонент получит компенсацию за каждый перерыв в работе сети.

Читайте также: В Украине появится новый мобильный оператор: что известно об U Mobile

Что делать, если связь регулярно исчезает

Прежде всего, нужно обратиться к оператору или провайдеру и зарегистрировать заявку о повреждении. Следует сохранить номер, зафиксировать время и продолжительность перебоев и попросить объяснить причину неисправности и срок восстановления услуги.

Если оператор не решает проблему или отказывает в перерасчете, хотя предусмотренные правилами условия выполнены, абонент может подать жалобу в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций и почтовой связи (НКЭК).

Таким образом, право на перерасчет существует, но оно зависит от конкретных обстоятельств. Самое важное для абонента официально сообщить о перебоях, выяснить их причину и сохранить подтверждение обращения.

Как мы писали, Мобильная связь в Европе: где самые дешевые тарифы в 2026 году

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами