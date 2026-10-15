Связь исчезает во время блэкаутов, а тариф растет: когда оператор должен пересчитать оплату

Украинцы могут потребовать перерасчета абонентной платы, если оператор не предоставил услуги из-за повреждения сети и нарушил установленный срок ремонта. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Однако самое исчезновение мобильного сигнала или домашнего интернета еще не гарантирует возврата средств. Важно установить причину перебоев, зарегистрировать обращение у оператора и проверить, выполнены ли предусмотренные законодательством условия. Во время блекаутов это может быть затруднительно, ведь отсутствие связи не всегда означает повреждение сети.

За какое время оператор должен восстановить мобильную связь

Требования к качеству мобильной связи устанавливается приказом Администрации Госспецсвязи № 576 от 20 сентября 2021 года.

Документ предусматривает нормативный показатель времени устранения повреждений мобильной сети и восстановления доступа к услугам — не более одних суток. В то же время не менее 95% заявлений о повреждении сети должны быть исполнены в пределах этого срока.

Это не означает, что оператор при любых обстоятельствах обязан восстановить связь каждому абоненту ровно за 24 часа. Речь идет о нормативе качества, согласно которому оценивают работу сети. Кроме того, при оценке качества не учитываются частные случаи похищения или повреждения инфраструктуры, если это должным образом зафиксировано правоохранительными органами, а также чрезвычайные ситуации и аварии.

Поэтому, если связь исчезает из-за повреждения оборудования в результате российских обстрелов, применение этого норматива будет зависеть от конкретных обстоятельств. В то же время оператор должен выполнять другие предусмотренные законодательством обязанности по информированию абонентов и возобновлению услуг.

Когда можно потребовать перерасчета

Право на неуплату абонентной платы и платы за неоказанные услуги предусмотрено Правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг, утвержденными постановлением Кабмина № 761 от 25 июня 2025 года.

В соответствии с подпунктом 32 пункта 69 Правил абонент может не оплачивать услуги за период повреждения сети или технических средств, если одновременно выполняются следующие условия:

повреждение произошло не по вине абонента;

из-за него сократился список доступных услуг;

оператор нарушил предельный срок устранения повреждения.

Период для такого перерасчета отсчитывается с даты, когда оператор зарегистрировал устное или письменное обращение абонента.

Это значит, что важно не просто ждать возобновления связи, а сообщить о проблеме официально. Если оператор не зафиксировал обращение, доказать дату начала периода, за который следует перерасчет, может быть сложнее.

Почему пересчет во время блекаутов — не автоматический

Основная сложность состоит в том, что отсутствие связи и повреждения сети — не одно и то же.

При отключении электроэнергии базовые станции переходят на резервное питание. Если аккумуляторы разряжаются, доступ к мобильной связи может исчезнуть даже без повреждения оборудования. К тому же из-за отсутствия домашнего интернета больше людей одновременно пользуются мобильной сетью, что повышает нагрузку на нее.

Домашний интернет также может исчезнуть по разным причинам. К примеру, в квартире нет электроэнергии для роутера или терминала, хотя сеть провайдера работает. В такой ситуации проблема может быть связана с оборудованием абонента, а не с повреждением сети поставщика.

Если поврежден кабель, базовая станция или другие элементы инфраструктуры, это уже другая ситуация. В это время нужно выяснять, когда оператор получил сообщение, какой срок ремонта применяется и был ли он нарушен.

Для домашнего интернета также важно проверить договор с провайдером: в нем должны быть указаны сроки устранения повреждений. Норматив в сутки, установленный приказом № 576, касается показателей качества мобильной связи, поэтому автоматически переносить его на все услуги фиксированного интернета не следует.

Следовательно, причина перебоев, условия договора и дата регистрации обращения определяют, есть ли основания для перерасчета. Рост тарифа сам собой не означает, что абонент получит компенсацию за каждый перерыв в работе сети.

Читайте также: В Украине появится новый мобильный оператор: что известно об U Mobile

Что делать, если связь регулярно исчезает

Прежде всего, нужно обратиться к оператору или провайдеру и зарегистрировать заявку о повреждении. Следует сохранить номер, зафиксировать время и продолжительность перебоев и попросить объяснить причину неисправности и срок восстановления услуги.

Если оператор не решает проблему или отказывает в перерасчете, хотя предусмотренные правилами условия выполнены, абонент может подать жалобу в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций и почтовой связи (НКЭК).

Таким образом, право на перерасчет существует, но оно зависит от конкретных обстоятельств. Самое важное для абонента официально сообщить о перебоях, выяснить их причину и сохранить подтверждение обращения.

Как мы писали, Мобильная связь в Европе: где самые дешевые тарифы в 2026 году