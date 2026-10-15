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15 октября 2026, 8:00 Читати українською

Доллар может превысить отметку в 46 грн: экономист объяснил, что происходит с гривной

Курс доллара в Украине до конца года может превысить отметку 46 грн/$. Такой прогноз озвучил экономист Олег Устенко в интервью «Новости.LIVE».

Курс доллара в Украине до конца года может превысить отметку 46 грн/$.
Курс доллара в Украине до конца года может превысить отметку 46 грн/$.
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По его словам, на валютный рынок сейчас оказывают давление сокращение экспорта и высокий спрос на иностранную валюту со стороны бизнеса и населения.

НБУ сдерживает девальвацию интервенциями

Устенко отметил, что в сентябре Национальный банк потратил более 5 млрд долларов международных резервов на валютные интервенции, чтобы сдерживать ослабление гривны.

По его мнению, переход к новому курсовому уровню состоялся с опозданием, из-за чего Украина могла потратить часть резервов более интенсивно, чем это было бы необходимо при другом сценарии курсовой политики.

Читайте: Миллиарды в поддержку гривны: почему НБУ не возвращается к фиксированному курсу

От чего зависит курс далее

Дальнейшая динамика гривни, по оценке Устенко, будет зависеть от нескольких факторов: темпов девальвации, объемов валютного спроса и способности НБУ в дальнейшем поддерживать рынок с помощью интервенций.

Напомним

Как писал «Минфин», в госбюджет Украины на следующий 2027 год Кабинет министров заложил средний курс доллара на уровне 47,1 гривны. В то же время, до конца года доллар, согласно бюджетным показателям, будет стоить 48,3 гривны.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+30
vPrirech
vPrirech
15 октября 2026, 9:43
#
… эксперты. Зайдите на биржи и посмотрите форвардную кривую по паре доллар/гривна — там 46 уже в ноябре. А 47.25 уже в марте 2027
+
+60
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
15 октября 2026, 9:43
#
Відкрив америку — і так видно що курс тримають інтервенціями. Не зрозуміло чи на 46 будуть тримати чи відпустять у вільне плавання
+
+30
TAN72
TAN72
15 октября 2026, 9:48
#
Да вы что, все несут гривны на депо😂
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