Доллар может превысить отметку в 46 грн: экономист объяснил, что происходит с гривной

Курс доллара в Украине до конца года может превысить отметку 46 грн/$. Такой прогноз озвучил экономист Олег Устенко в интервью «Новости.LIVE».

Курс доллара в Украине до конца года может превысить отметку 46 грн/$.

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По его словам, на валютный рынок сейчас оказывают давление сокращение экспорта и высокий спрос на иностранную валюту со стороны бизнеса и населения.

НБУ сдерживает девальвацию интервенциями

Устенко отметил, что в сентябре Национальный банк потратил более 5 млрд долларов международных резервов на валютные интервенции, чтобы сдерживать ослабление гривны.

По его мнению, переход к новому курсовому уровню состоялся с опозданием, из-за чего Украина могла потратить часть резервов более интенсивно, чем это было бы необходимо при другом сценарии курсовой политики.

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От чего зависит курс далее

Дальнейшая динамика гривни, по оценке Устенко, будет зависеть от нескольких факторов: темпов девальвации, объемов валютного спроса и способности НБУ в дальнейшем поддерживать рынок с помощью интервенций.

Напомним

Как писал «Минфин», в госбюджет Украины на следующий 2027 год Кабинет министров заложил средний курс доллара на уровне 47,1 гривны. В то же время, до конца года доллар, согласно бюджетным показателям, будет стоить 48,3 гривны.