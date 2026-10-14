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14 октября 2026, 10:30 Читати українською

Хакеры атаковали 16 финансовых учреждений: в Южной Корее расследуют утечку данных

В Южной Корее расследуют серию кибератак на 16 финансовых учреждений, в результате которых могло произойти около 100 тысяч утечек персональных данных. Среди информации, которая могла попасть к посторонним, — имена, электронные адреса и номера телефонов. Финансовый регулятор также выясняет, использовали ли хакеры искусственный интеллект. Об этом пишет Reuters.

В Южной Корее расследуют серию кибератак на 16 финансовых учреждений, в результате которых могло произойти около 100 тысяч утечек персональных данных.
В Южной Корее обнаружили истоки данных в 16 финансовых учреждениях
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В начале октября несколько финансовых учреждений, в частности KB Kookmin Bank и Shinhan Bank, подверглись серии атак. В результате могли произойти утечки данных клиентов и другой информации.

Пострадавшие учреждения проверяют, не было ли дополнительных утечек. В то же время финансовые органы Южной Кореи исследуют методы, которыми пользовались хакеры, чтобы установить, был ли причастен к атакам искусственный интеллект.

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По данным регулятора, номера банковских счетов и кредитных карт, а также другие чувствительные данные не утекли.

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи планирует проверить системы безопасности финансовых учреждений и разработать меры по раннему выявлению киберугроз и совместному реагированию на них.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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