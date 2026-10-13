Украинцы все чаще остаются в Сербии: что изменилось в 2026 году

С апреля 2026 г. Сербия фиксирует заметное увеличение потока граждан Украины, причем все больше людей рассматривают страну не только как транзитный маршрут, а как место для более длительного проживания. Об этом сообщает сербское деловое издание Parametar со ссылкой на директора Центра защиты и помощи соискателям убежища Радоша Джуровича.

До сентября в Сербию въехало около 70 тыс. граждан Украины.

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По его словам, к сентябрю в Сербию въехали около 70 тыс. граждан Украины. В то же время эта цифра отражает статистику пересечений границы, а не количество одновременно находящихся в стране украинцев.

Люди арендуют жилье и ищут работу

Джурович отметил, что все больше украинцев по приезду остаются в Сербии, арендуют жилье, ищут работу и возможности для обучения.

Большинство проживают в частном секторе и не пользуются государственными центрами размещения.

Среди новоприбывших, по его словам, многие из Харьковщины, Одесщины и центральных регионов Украины.

Временную защиту имеют гораздо меньше людей

Официальное количество украинцев с временной защитой в Сербии значительно ниже статистики въездов.

По состоянию на март 2026 года такой статус имели 1253 граждан Украины.

С начала полномасштабной войны до января 2026 года в Сербию въехали более 744 тыс. украинцев, однако большинство из них продолжало путешествие в другие страны.

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Сербия может столкнуться с новой волной прибытия

Нынешняя тенденция отличается от предыдущих: часть украинцев начинает рассматривать Сербию как место для более длительного проживания.

Джурович предупредил, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации в Украине количество новых прибывших может возрасти, что потребует расширения возможностей для их приема и интеграции.